Uno de los campeones de la Europa League se asoma a su adiós en el Villarreal: “He estado aquí 15 años, esto es mi vida"

Con naturalidad, entereza y un inevitable poso de nostalgia. Así afronta Alfonso Pedraza ( 9 de abril de 1996) sus últimos partidos con el escudo del club de su vida. Canterano de una generación en la que también despuntaba Rodri Hernández, con quien coincidió en el Juvenil División de Honor del Roda en la temporada 2013-14, el cordobés recorrió un camino largo y exigente hasta asentarse en la élite. Debutó muy joven, pero tuvo que salir cedido para crecer, con etapas en el Lugo, el Leeds, el Deportivo Alavés y el Real Betis, antes de regresar para adueñarse de la banda izquierda. Internacional con España, se marchará como uno de esos futbolistas de club que dejan huella.

El mítico juvenil del Roda de la 13/14 con Rodri y Pedraza. / VILLARREAL CF

Es uno de los cuatro supervivientes de la plantilla que conquistó la Europa League en 2021 y que, apenas un año después, rozó la gloria con las semifinales de la Champions, Pedraza encara ahora el tramo final de su etapa en el Villarreal con la serenidad de quien sabe que lo ha dado todo.

Así ve su despedida

«No pienso en la despedida, pienso en que lo he dado todo», confesó Pedraza, sin dramatismos, pero con sinceridad. «No soy muy de despedidas. He estado aquí quince años, ha sido mi vida, lo ha sido todo. Esto es el fútbol, hay adioses. Me ha tocado a mí, como el año pasado le pasó a Raúl, y es la vida».

Alfonso Pedraza marcó su último gol con el Villarreal en el primer partido del año, en Elche. / Pablo Miranzo

El lateral, que pondrá rumbo a la Lazio al término de la temporada, dejó claro que su compromiso será absoluto hasta el último día. «Desde que estoy aquí hasta que me vaya voy a ser profesional, trabajando para el equipo y para el club. Llevo aquí toda la vida y he sido muy feliz durante todo este tiempo. Hasta el último día daré el cien por cien».

Su vínculo con el Villarreal va mucho más allá de lo futbolístico. «He pasado aquí los mejores años de mi vida. Media vida aquí, este es mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que he vivido y de lo que hemos hecho. He tenido la suerte de jugar una semifinal de Champions y de levantar un título con este club, y eso va a estar conmigo toda la vida», comentó emocionado.

A por la tercera plaza

En lo estrictamente deportivo, el defensa puso el foco en el objetivo inmediato: asegurar la tercera plaza. «Sabemos que está en nuestra mano. Al quinto le llevamos muchos puntos, quedan muy pocos partidos y nosotros estamos con muchísima confianza. Estamos terceros y acabar lo más arriba posible es importante».

Pedraza insistió en que el Villarreal depende de sí mismo para cerrar la temporada en una posición privilegiada. «Le sacamos cuatro puntos al Atlético de Madrid y quedan siete partidos. Tenemos confianza y creo que nos hemos quitado esa presión porque el objetivo lo tenemos muy cerca, y eso hace que juegues más relajado. Y a nivel económico no es lo mismo quedar tercero que cuarto»

Sobre la próxima cita ante el Oviedo, lanzó una advertencia clara. «Va a ser un partido súper difícil. El Oviedo se está jugando la vida. Si pensamos que va a ser fácil, estamos muy equivocados».

La situación de Marcelino

En cuanto al ruido externo sobre el futuro del banquillo, Pedraza lo zanjó con naturalidad. «En el vestuario no se comenta. El entrenador lleva muchos años de profesional y los resultados están ahí. Lo tenemos muy de cara y toca sacar los máximos puntos posibles», finalizó un Pedraza que dirá adiós al Submarino el 31 de junio.