La crónica | Este Villarreal B cotiza al alza y se asienta en 'play-off': tercer triunfo consecutivo en Alcorcón (2-3)

El Villarreal B dio un golpe de autoridad ganando en el campo del Alcorcón para sumar, por primera vez, tres triunfos consecutivos esta temporada, y con ello se afianzó más que nunca en la zona ‘play-off’ con una jornada menos. A pesar de que la primera parte fue para olivar, la segunda parte deparó la mejor versión de la escuadra de David Albelda, que abrió brecha en el marcador ante un rival directo por estar arriba.

Qué mal lo pasó el filial amarillo en la primera parte en el partido contra el conjunto alfarero. Se llegó al descanso con empate (1-1), pero bien pudo haber sido una derrota de no haber sido por el portero valenciano Rubén Gómez, que fue el gran protagonista con tres antológicas paradas que evitaron males mayores y dejaron vivo a la escuadra vila-realense para la segunda parte.

Rubén Gómez completó una extraordinaria primera parte en Santo Domingo. / AD Alcorcón

El Alcorcón desarboló al equipo de David Albelda por la derecha, por la izquierda, por el centro… por todas las partes. A los tres minutos llegó el primer aviso de los locales con el tiro cruzado de Luis Vacas; en el minuto Yael Herrera remató al palo izquierdo de la portería amarilla. Tras una brillante parada de Rubén a tiro de Vladys, al final llegó el 1-0 del ucraniano Vladys, de cabeza, a centro de David Navarro.

Tras otras dos estratosféricas paradas del portero del Villarreal B, el primer tiro a portería del filial amarillo llegó en el minuto 38 con un tiro de Gaitán que Gayka Ayesa rechazó a saque de esquina. De ahí nació el 1-1 con el cabezazo del onubense Ismael Sierra al fondo de las mallas, tras centrar Hugo López.

Once presentado por el Villarreal B en el campo del Alcorcón. / Villarreal CF

Segunda parte

No pudo empezar mejor la segunda parte. A los cuatro minutos llegó el 1-2 por mediación de Albert García, que a placer firmó un gran gol, tras un pase largo de Sierra. Mandó, toco, y sentenció el Villarreal B con el 1-3 (revisado por el Video Support) que firmó el chaval de Alcantarilla, Hugo López, a pase de Gaitán. El gol de Borja Martínez en el minuto 78 le dio una pizca de emoción al partido.

Ficha técnica:

-2- Alcorcón: Gayka Ayesa; David Navarro, Iván Pérez (Pol Domingo, min. 90), Joan Rojasm Samu (Nieto, min. 87); Raúl Blanco, Aguado (Borja, min. 73)g, Yael, Rai Marchán (Everson, min. 87), Luis Vacas (Ntji, min. 87); y Vladys.

-3- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Jean Yves, Eneko; Alassane, Carlos Maciá (Thiam, min. 87); Nizar (Iván Rodríguez, 57), Hugo López (Ayman, min. 75), Gaitán (Bonafé, min. 87); y Albert García (Eto’o, min. 75).

Goles: 1-0. Min. 28: Vladys. 1-1. Min. 39: Sierra. 1-2. Min. 49: Albert García. 1-3. Min. 67: Hugo López. 2-3. Min. 78: Borja.

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Málaga). Amonestó a los locales Iván Pérez, Yael y Blanco; y a los visitantes Sierra, Budesca, Rubén, Jean Yves e Iván Rodríguez.

Campo: Santo Domingo.

Entrada: 2.500 espectadores.