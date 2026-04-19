De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el delantero de moda que amenaza al Villarreal
El delantero uruguayo, que suma 9 goles en Liga y amenaza al Submarino, fue repartidor, se dejó el fútbol y regresó pesando 95 kilos:«Era una mole, estaba gordo»
Nacho Azparren
Antes de ser delantero, Fede Viñas fue media punta, y lateral. Incluso repartidor. Lo de hombre de área fue una vocación tardía, ya cumplidos los 17 y tras cuatro años sin tocar una pelota. Al delantero de moda en la Primera española, cuatro goles en las últimas tres jornadas y próximo rival del Villarreal, le refrenda un currículum singular, atípico en el mundo del fútbol. Una historia de superación que llega a su momento de mayor lucidez con dos metas por delante: salvar al Real Oviedo y jugar el Mundial con Uruguay.
Aunque empezó formándose en el Liverpool de Montevideo, una crisis de fe en el fútbol le hizo dejar el deporte a los 13 años. Estuvo 4 años sin tocar un balón y se puso a trabajar como repartidor. «Iba un chico conduciendo el camión y yo era su ayudante, y repartía jamones, carne… De todo»
Su segundo lanzamiento, el exitoso, se produjo a los 17 años. Un amigo le propuso apuntarse a un equipo de la última categoría de Uruguay y él aceptó a regañadientes. Tras 4 años sin jugar pesaba 95 kilos. «Era una mole, estaba muy gordo». Se ofreció como delantero porque no había otro voluntario.
Su carrera despegó tras aquella casualidad. Primero en Uruguay, después en México, con América y León. Su llegada a Oviedo fue una apuesta personal de Jesús Martínez no exenta de riesgos. Viñas se recuperaba de una grave lesión en el Aquiles, que había frustrado su casi fichaje por el Nápoles.
Tras un inicio duro y lleno de críticas, Fede Viñas suma 9 goles esta Liga y amenaza al Villarreal el próximo jueves en su sueño de lograr salvar al Oviedo. n
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