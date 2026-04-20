LaLiga 'regala' otro horario 'amable' al Villarreal... un domingo a las 14.00 horas

Según se mire, puede ser un halago o una faena, pero desde que el Villarreal CF fue eliminado de la presente edición de la Liga de Campeones, LaLiga, el ente que establece los horarios de Primera División utiliza al conjunto amarillo en las peores franjas.

El conjunto de la Plana Baixa lleva toda la segunda vuelta, a excepción de ante los equipos grandes o de zona alta de la clasificación, midiéndose a sus oponentes en varios viernes, lunes y horarios intempestivos como el del próximo jueves, cuando los amarillos visiten al Real Oviedo en la 33ª jornada liguera a las 21.30 horas.

Marcelino García Toral, durante una rueda de prensa. / Villarreal CF

Un horario tardío, en día laborable y fuera de casa, que vuelve a colocar al Villarreal en una franja televisiva poco amable. Y no será un caso aislado, sino parte de una secuencia que alimenta el malestar en el entorno groguet.

Dos partidos a las 14.00 y otro duelo entre semana

Porque el calendario posterior tampoco da tregua. El sábado 2 de mayo, el Villarreal recibirá al Levante en el Estadio de la Cerámica... también a las 14.00 horas, una franja que exige cambiar hábitos, comidas, activación física y logística del día de partido. Además, en Vila-real y la provincia de Castellón en general es hora de paellas y comidas familiares.

Y, apenas una semana después, tocará visitar al Mallorca en Son Moix el domingo 10 de mayo, también a las 14.00 horas. Dos encuentros en el mismo horario de mediodía en apenas ocho días.

Los jugadores del Villarreal celebran el primer gol en San Mamés marcado por Sergi Cardona ante el Athletic Club de Bilbao. / LUIS TEJIDO

Por si fuera poco, el bloque se completa con otro compromiso intersemanal: el miércoles 13 de mayo, el Villarreal recibirá al Sevilla en Vila-real. Es decir, el equipo amarillo enlazará en pocas fechas un partido nocturno, dos citas al mediodía y otro choque entre semana. Una acumulación de horarios poco naturales para un conjunto que se juega mucho en el tramo decisivo del campeonato.

Un peaje competitivo para un equipo con tirón

En el fondo, en Vila-real late una idea clara: el equipo de Marcelino se ha convertido en un reclamo televisivo por su atractivo, su pegada y su capacidad para generar partidos abiertos, pero ese papel también tiene peaje. Porque no se trata de un horario puntual, sino de una tendencia que penaliza la estabilidad competitiva y complica la planificación.

Alfon celebra el 0-2 del Villarreal en Bilbao. / LUIS TEJIDO / EFE

El Villarreal CF sigue siendo uno de los nombres fuertes de LaLiga, pero en el club ya hay quien se pregunta si ese escaparate compensa cuando el precio es jugar tantas veces lejos de los horarios más cómodos. Y en plena recta final, cuando cada punto pesa como oro, el calendario también juega.