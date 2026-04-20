La situación de Willy Kambwala y Logan Costa en el Villarreal: ¿Llegarán a jugar el Mundial?

El Mundial asoma ya en el horizonte y en el Villarreal CF hay dos nombres que viven pendientes del calendario con una mezcla de ilusión, urgencia y esperanza: Logan Costa y Willy Kambwala. En circunstancias normales, ambos hubieran sido piezas fijas en sus respectivas selecciones, pero las graves lesiones que sufrieron el pasado verano les dejaron en una situación límite y les obligaron a vivir casi toda la temporada a contrarreloj y con incertidumbre.

El caboverdiano cayó el 19 de julio de 2025 en el primer amistoso de pretemporada ante el Basilea y las pruebas confirmaron una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El central congoleño, por su parte, se lesionó el 31 de julio de 2025 ante el Genoa en Oviedo por una rotura muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. La temporada estaba prácticamente fuera y el objetivo era claro: llegar en pleno estado físico a verano.

Logan Costa, durante el encuentro de ayer, antes de caer lesionado. / Villarreal CF

Ambos llegaron en 2024

Los dos fueron apuestas de presente y de futuro del club en la temporada 2024/25, los dos se rompieron en plena pretemporada y los dos siguen peleando por reaparecer antes de que termine el curso, recuperar sensaciones y presentarse con argumentos ante sus seleccionadores. En su favor juega además el contexto competitivo del Villarreal: si el equipo certifica pronto su billete para la próxima Champions League, Marcelino podría tener más margen para repartir minutos en el tramo final de campeonato.

La situación de Kambwala

Willy Kambwala, a sus 21 años, reconoció hace varios meses a Mediterráneo que soñaba con jugar el Mundial, aunque también dejó claro que primero necesitaba estar en plenitud. El central franco-congoleño ya ha dado un paso importantísimo, porque recibió el alta médica el 11 de marzo de 2026 tras superar la lesión muscular que le obligó incluso a pasar por quirófano. Sin embargo, una cosa es tener el alta y otra muy distinta recuperar ritmo competitivo, confianza y sitio en la dinámica del equipo. Desde aquel día, ha entrado en las convocatorias pero todavía no ha tenido minutos... y podría tenerlos el próximo jueves en el Tartiere, el mismo escenario en el que se lesionó. El ex del Manchester, tras el pase histórico de la República Democráctica del Congo en la repesca, ansía volver a un terreno de juego lo antes posible.

Willy Kambwala, defensa del Villarreal, en la Ciudad Deportiva Llaneza durante el proceso de rehabilitación. / Villarreal CF

La situación de Logan Costa

El caso de Logan Costa ha sido todavía más duro por la gravedad de la lesión. El central caboverdiano se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el primer amistoso de pretemporada ante el FC Basilea. Un palo.

Desde el fatídico día, ha tenido que afrontar un proceso mucho más pesado y lento, con plazos que obligan a no correr ningún riesgo. Ya ha dado muchos pasos adelante y entrena con sus compañeros, pero necesita un periodo para volver al ritmo de competición de un equipo de élite, especialmente para evitar cualquier recaída.

Estreno ante España

En su su caso, además, el Mundial tiene un aliciente añadido. Si logra llegar a tiempo, Logan Costa podría medirse nada menos que a España en el estreno de Cabo Verde en la fase de grupos del Mundial 2026. El combinado africano debutará ante la selección española el 15 de junio en Atlanta, un cruce de enorme impacto para un país que afronta una cita histórica. El aspecto más positivo para Logan es que se trata de un jugador fundamental y aunque no esté al 100% podría ser convocado.

De este modo, tanto Willy Kambwala como Logan Costa luchan en este tramo final de temporada por volver a jugar y disputar el torneo más importante a nivel de selecciones. ¿Lograrán cumplir su gran sueño?