El Villarreal persigue reeditar el hito de la temporada 2004/05: ¿qué fue de aquel equipo y de aquella noche mítica ante el Levante?

El Villarreal CF, a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato, está virtualmente clasificado para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, ya que aventaja en 15 puntos al Betis que es el quinto clasificado, por lo que tiene ante sí el reto de defender la actual tercera plaza, un logro que solo consiguió en la temporada 04-05 con Manuel Pellegrini como entrenador.

El equipo de Marcelino, que la pasada campaña se clasificó para la máxima competición continental de clubes pese a acabar en la quinta posición, está a un paso de certificar su presencia entre las cuatro primeras plazas de la tabla clasificatoria, algo que ha logrado en cuatro de sus veintiséis temporadas en la máxima categoría.

Reina celebra el pase a aquella Champions. / DOMENECH CASTELLO

Pellegrini clasificó al Villarreal entre los cuatro primeros en las temporadas 04-05 y 07-08; Marcelino lo hizo en la temporada 15-16; mientras que Juan Carlos Garrido lo logró en la temporada 10-11. La mejor clasificación histórica del equipo en Primera, data de la temporada 07-08, en la que alcanzó el subcampeonato.

Por otro lado, Marcelino podría superar a Manuel Pellegrini como el técnico que ha logrado más veces clasificar al Villarreal para la Liga de Campeones, con un total de tres, si bien en la campaña 2015-16, el conjunto de La Plana no logró acceder a la fase final ya que no superó la eliminatoria previa ante el Mónaco.

La afición del Villarreal celebra el pase a Champions. / ANTONIO PRADAS

¿Pero que fue de aquel equipo que logró el tercer puesto?

En una noche mágica contra el Levante, con la imagen icónica de Forlán con trenzas, el Submarino venció al conjunto granota y logró su primera participación en Champions, un hito para el club, que lo celebró por todo lo alto al cántico de: "El año que viene, Villarreal-Milan".

Arzo y Cazorla celebran la clasificación a Champions. / ANTONIO PRADAS

En aquel duelo, el equipo de Pellegrini formó con el siguiente once: Reina, Javi Venta, Gonzalo, Quique Álvarez, Rodolfo Arruabarrena, Josico, Marcos Senna, Cazorla, Riquelme, Forlán y José Mari. Casi nada. Reggi adelantó a los granotas pero los goles de Josico (41), el doblete de Forlán (45' y 90) y el tanto del Lucho Figueroa (90') sentenciaron el encuentro.

Un conjunto que el año siguiente volvió a hacer historia ganando alcanzando las semifinales de la Champions League, cayendo ante el Arsenal pero firmando una edición antológica.