Las cábalas del Villarreal para sellar su sexta Champions: ¿cuándo puede serlo matemáticamente?

La sexta es inevitable para el Villarreal CF. La sexta participación en la Champions League: solo falta saber cuándo será matemáticamente oficial. Con el agrio recuerdo cercano de una quinta presencia para el olvido, el Submarino ha firmado varias ediciones que pertenecen a la historia de la competición. Una de ellas fue la primera, cuando alcanzó las semifinales ante el Arsenal. En aquel equipo jugaba un imberbe Santi Cazorla, hace ya 20 años, quien el jueves jugará ante el Submarino con su Oviedo en el Tartiere en un partido muy especial para él.

La segunda, en la 2008/09, volvió a llevar al Submarino a los cuartos de final, de nuevo con el Arsenal como verdugo. Después llegó la dolorosa edición de la 2011/12, la del grupo de la muerte y el cruel desenlace con el descenso a Segunda. Mucho más reciente permanece la gesta de la 2021/22, donde el equipo dirigido por Unai Emery reeditó unas épicas semifinales, un año después de levantar la Europa League en Gdansk. El año que viene, será la primera vez que el Submarino dispute dos consecutivas... y también será la de la reválida tras la decepcionante 25/26.

Aficionados del Villarreal celebran el primer pase a la Champions, en 2005. / ANTONIO PRADAS

¿Este domingo en casa?

A falta de solo siete jornadas para el final de Liga, el Villarreal ya acaricia con las dos manos su regreso al torneo de las estrellas. A estas alturas, la gran duda ya no parece ser si el equipo de Marcelino estará la próxima temporada en la máxima competición continental, sino cuándo podrá convertirlo en una realidad matemática. Y esa primera gran oportunidad aparece ya subrayada en el calendario: este próximo domingo en La Cerámica, ante el Celta de Vigo (21.00).

Para entenderlo, el Submarino le saca 15 puntos al Betis, quinto y fuera de la Champions, a la espera de la bola extra que depende del papel que desempeñen el Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en las semifinales europeas. Con 21 puntos todavía en juego, si los amarillos quieren sellar el pase esta misma semana deben ganar un punto más que el Betis porque tan solo restarán 15 puntos, justo la diferencia que hay, pero con el golaveraje para el conjunto verdiblanco.

De este modo, si el equipo de Pellegrini no gana esta noche al Girona en Montilivi (21.30 horas), el conjunto amarillo podría celebrar el pase a la Champions ante el Celta, siempre y cuando gane sume los seis puntos. Además, el próximo encuentro de un Betis muy tocado por la eliminación en Europa League es contra el Real Madrid, el viernes a las 21.00 en La Cartuja. Es la primera opción para el Submarino, que en caso de no conseguirlo podría hacerlo también en casa, ante el Levante, el sábado a las 14.00 horas.

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Además, el equipo de la Plana Baixa tiene otros dos objetivos en lo que resta de temporada: arrebatarle la tercera posición al Atlético de Madrid y batir el récord de puntuación (77). La sexta Champions grogueta, más cerca.