El precedente del Oviedo-Villarreal en 2001 | Una remontada con 10, un gol de Palermo y una derrota que acabó en descenso

Los Oviedo-Villarreal no son partidos que se han repetido mucho en Primera División, ya que el conjunto carbayón ha estado 24 años sin pisar la Primera División. La última vez que el Submarino visitó el Carlos Tartiere para disputar un encuentro liguero fue el 11 de febrero de 2001.

El equipo dirigido por Víctor Muñoz venció por 1-3 en un partido que marcó la caída del conjunto asturiano, ya que estaba en mitad tabla y arrancó una mala racha que le condenó al descenso tras 13 años en Primera.

López Vallejo ante Paunovic. / Mediterraneo

El once del Villarreal...y aquel loco partido

En aquel duelo, el Submarino formó con Vallejo en portería, Quique Álvarez, Unai Vergara, Igor Tasevski y Jesús Galván en defensa, con Javi Gracia, Diego Cagna, Javier Calleja y Jorge López en la media y arriba dos jugadores icónicos como Víctor Fernández y Martín Palermo en la punta del ataque.

Los locales se adelantaron con un gol de Tomic en la primera parte y Javi Gracia fue expulsado en el 45. Con 10, el Villarreal remontó con goles de Martín Palermo, Unai Vergara y Jorge López. En aquel curso, el conjunto de la Plana Baixa acabó en la octava posición con 47 puntos y el Oviedo acabó 17º, a un punto de la salvación.