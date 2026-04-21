¿Quién es el Rey de la Comunitat? El Villarreal iguala al Valencia como mejor valenciano con ambos en Primera División

¿Quién es el Rey de la Comunitat Valenciana futbolísticamente hablando? El Villarreal CF no solo está firmando una temporada de peso en LaLiga, sino que además ha conseguido un dato con enorme valor simbólico en la historia reciente del fútbol valenciano. El equipo amarillo acabará esta campaña 2025/26 por delante del Valencia CF en la clasificación de Primera División, un desenlace que permite al conjunto de la Plana Baixa igualar al club de Mestalla como mejor equipo de la Comunitat Valenciana desde que el Submarino compite en la máxima categoría.

La cifra explica perfectamente la dimensión del logro. De las 26 temporadas en las que el Villarreal ha militado en Primera División, el combinado groguet habrá terminado 13 veces por delante del Valencia. Y las otras 13, fue el equipo valencianista el que cerró LaLiga por encima del amarillo. Es decir, empate absoluto en una rivalidad clasificatoria que hace no demasiados años parecía muy desnivelada.

El brindis por la permanencia con Fernando Roig, en esta temporada 2025/2026. / ERIK PRADAS

El Villarreal hace tiempo que mira al Valencia de tú a tú

Este equilibrio supone mucho más que una mera estadística. Representa la confirmación de que el Villarreal CF se ha ganado por méritos propios discutir la hegemonía futbolística de la Comunitat. Durante décadas, el Valencia fue la referencia indiscutible del territorio por historia, títulos, dimensión social y peso institucional. Pero la irrupción y, sobre todo, la continuidad y logros deportivos del club de Vila-real en la élite ha cambiado el mapa.

El Villarreal ha construido ese crecimiento desde la estabilidad, la planificación y el rendimiento competitivo bajo la dirección de su presidente, Fernando Roig, del consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y de añorado exvicepresidente, José Manuel Llaneza. No ha sido una irrupción puntual, sino una trayectoria sostenida que le ha permitido consolidarse en Primera, competir en Europa con frecuencia, logrando el título de la Europa League en el ejercicio 2020/21, disputando dos veces las semifinales de la Champions League y, ahora, empatar con el Valencia en el pulso liguero de los últimos 26 años.

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF, en el Estadio de la Cerámica. / Toni Losas

Las 13 temporadas con el Villarreal por delante

El recorrido del Submarino en esta pugna autonómica se reparte en varias etapas. Lo consiguió por primera vez en la era de Manuel Pellegrini, concretamente en las temporadas 2004-05, 2007-08 y 2008-09, años de crecimiento estructural y ambición europea.

Después volvió a superar al Valencia en la primera etapa de Marcelino García Toral, en las campañas 2013-14 y 2015-16, y también en la 2016-17 con Fran Escribá. Más adelante lo logró en la 2019-20 con Javi Calleja, en las temporadas 2020-21 y 2021-22 bajo la dirección de Unai Emery, y en la 2022-23 con Quique Setién.

Marcelino García Toral, clave en sus dos etapas en el Villarreal. / LUIS TEJIDO

Actualidad más reciente

La racha más reciente refuerza todavía más esa tendencia como mejor equipo de la Comunitat. El Villarreal ha terminado por delante del Valencia en las campañas 2023-24, 2024-25 y 2025-26, ya con Marcelino de nuevo al frente del banquillo amarillo. Es decir, no solo ha alcanzado al conjunto che, sino que lo ha hecho desde una posición de solidez y continuidad.

Unai Emery, con la Europa League ganada por el Villarreal en 2021. / Agencias

El siguiente reto del Submarino

Una vez logrado el empate, el reto del Submarino de cara a la próxima temporada está claro: romper la igualdad y colocarse por delante del Valencia en el balance histórico desde la llegada del Villarreal a Primera División. Sería otro paso de gigante para una entidad que ha dejado de ser aspirante para convertirse en referencia.

Porque el dato ya no admite demasiadas discusiones: el Villarreal ha igualado al Valencia como gran dominador de la Comunitat Valenciana en LaLiga durante el último cuarto de siglo. Y ahora quiere más.