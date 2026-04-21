El Villarreal B, el Femenino y el Villarreal C, un triplete de ambición hacia el ascenso: ¿lo conseguirán?

El Villarreal CF es mucho más que el primer equipo. Así lo demuestra el grandísimo trabajo en la base que se ve reflejado con buenos resultados y proyectos de prometedores futbolistas que acaban triunfando como Pau Navarro, Álex Baena, Yeremy Pino, entre muchos otros que hacen carrera.

Este curso, la entidad amarilla goza de muy buena salud con tres equipos peleando por el ascenso. El Villarreal B, el Villarreal Femenino y el Villarreal C están firmando una brillante temporada y llegan al momento de la verdad con muchas opciones de luchar por todo.

La nueva camada del filial

El pasado verano, Miguel Álvarez puso fin a una etapa brillante de ocho años al frente del filial amarillo, marcada por el ascenso a Segunda División y la formación de numerosos futbolistas que acabaron dando el salto a la élite. Su testigo lo recogió David Albelda, con el reto de reconstruir un equipo jovencísimo, repleto de caras nuevas y talento por moldear. Una generación liderada por nombres como Carlos Maciá, Alassane Diatta, Jean Valou, Dani Budesca, Hugo López o Joselillo Gaitán, que no ha dejado de crecer a pasos agigantados. A falta de cinco partidos para el final, el nuevo Villarreal B ocupa la cuarta posición con 54 puntos, cinco por encima del Cartagena, que marca la frontera del play-off. Licencia para soñar.

El Femenino durante un partido esta temporada. / VILLARREAL CF

El ‘Feme’, ya en play-off

El Villarreal Femenino descendió en 2024 y tiene la ambición de volver a la Liga F, donde militó en tres temporadas consecutivas. Las pupilas de Jordi Ferriols, aunque están en la sexta plaza, ya han asegurado su presencia en la promoción porque tanto el Barça B, como el Real Madrid B no pueden ascender. Antes de la gran cita, deben acabar la Liga con los encuentros ante el Alba Fundación y el Real Madrid B. Será entonces cuando llegue el momento crucial.

El Villarreal C durante un partido en el Mini. / VILLARREAL C

El temporadón del C

Mención especial para el Villarreal C, un equipo a caballo entre el Juvenil A y el Villarreal B, que la está rompiendo en Tercera Federación. Los de David Cifuentes son cuartos con 54 puntos y tienen muy encarrilado el play-off.