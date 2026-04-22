Cazorla vivirá a sus 41 años su partido más especial: Oviedo-Villarreal, los dos equipos de su corazón

Hay carreras deportivas ordinarias y luego está la de Santi Cazorla, que sigue exigiéndose al máximo a sus 41 años con el deseo de mantener al Oviedo en Primera División, tarea muy ardua pero no imposible. El campeón de Europa en 2008 y 2012 vivirá mañana uno de los partidos más especiales en su carrera, ya que recibirá con su Oviedo, en su Carlos Tartiere, también a su Villarreal, en Primera, algo que jamás hubiera imaginado.

Es necesario echar la vista atrás, como en una larga y emotiva película que se acerca a su desenlace, para entender la historia de Santi Cazorla y el vínculo especial entre Oviedo y Villarreal, los dos clubes que más han marcado su carrera.

Cazorla, en el primer partido de Liga en La Cerámica. / VILLARREAL CF

Del Oviedo al Villarreal de 3ª

Hace ya 23 años, en 2003, el conjunto asturiano estaba en quiebra en Tercera División y al borde de la desaparición, un joven Cazorla de 18 años tuvo que buscarse la vida lejos de su zona de confort y firmó por el Villarreal para jugar en su filial de Tecera División. Su excelente nivel le permitió debutar con el primer equipo y formar parte del Villarreal que alcanzó las semifinales de la Champions. Sin embargo, se marchó un año al Recreativo de Huelva para tener más minutos, precisamente con Marcelino, siendo una de las revelaciones y regresando al Villarreal, ahora sí, para triunfar de amarillo.

Cazorla, en Gdansk. / VILLARREAL CF

El regreso tras el calvario

En su regreso se convirtió en una pieza clave del Villarreal antes de marcharse al Málaga y al Arsenal. Pero los caminos volvieron a cruzarse en 2019, cuando después de un calvario con ocho operaciones que casi le dejan sin poder caminar, regresó para dar un último baile de groguet. No levantó la Europa League pero estuvo en Gdansk celebrando el título.

Cazorla, esta temporada ante el Sevilla. / Eloy Alonso

Y al Oviedo a ascender

Tras dos años en Catar, en 2023 firmó gratis por el Oviedo cobrando el mínimo contrato. Cazorla, ya con menos físico pero con una calidad intacta, lideró a los suyos a jugar la promoción de ascenso, pero cayó en la final ante el Espanyol. El año pasado, con gol en la final ante el Mirandés, fue el gran héroe de un ascenso soñado.

21 partidos este año

El destino quiso que Cazorla cumpliera el sueño de jugar en Primera con el Oviedo en La Cerámica, donde recibió un sentido homenaje. Aunque este año lo está pasando mal por la situación del equipo (tres entrenadores), ha participado en 21 partidos, especialmente en segundas partes. Y así, Cazorla recibirá al Villarreal en un Tartiere abarrotado y un día muy especial para él.