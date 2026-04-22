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En directo | Oviedo-Villarreal: El Submarino, a sellar la Champions en Asturias

El conjunto de Marcelino se mide al colista con el objetivo de distanciarse del Atlético de Madrid, en estos momentos a cuatro puntos, y de sellar la Champions, aunque todavía no sería matemática

Veiga, Moleiro y Gerard, con dos aficionados del Villarreal.

Veiga, Moleiro y Gerard, con dos aficionados del Villarreal. / ISMAEL MATEU

Ismael Mateu

Pablo Casado

Oviedo (enviado especial)

El Villarreal vuelve a LaLiga en un duelo atractivo ante el Oviedo correspondiente a la 33ª jornada, que por cosas de la vida, se disputa ante que la 32. Los de Marcelino quieren firmar otra victoria a domicilio tras asaltar Bilbao para sellar el billete a la Champions, aunque todavía no sería matemático. Tras la derrota del Atlético de Madrid, los amarillos podrían distanciarse a 7 puntos.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo con todo lo que ocurra en este encuentro.

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