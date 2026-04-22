Marcelino, sobre la temporada del Villarreal, su futuro e Iñigo Pérez... "No voy a hablar de un compañero"

Marcelino García Toral siempre es coherente en sus intervenciones y nunca escurre el bulto. En la recta final del presente ejercicio, el entrenador del Villarreal CF está teniendo que lidiar con la incertidumbre generada en cuanto a su futuro, puesto que tanto él como el club se han emplazado para decidir el devenir profesional de la próxima temporada una vez se logre la clasificación matemática para la próxima Champions League o, en su defecto, se sepa qué competición europea va a disputar.

Fruto de dicha incertidumbre, es normal la aparición de posibles candidatos, barajándose nombres como Míchel Sánchez, técnico del Girona, Ernesto Valverde, preparador del athletic Club, Imanol Alguacil, exentrenador de la Real Sociedad y el actual entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, uno de los mejor considerados y mejor colocados en caso de que tanto el Submarino como Marcelino decidieran separar su caminos.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, en la rueda de prensa de este miércoles previa a medirse al Oviedo. / Ismael Mateu

Por dicho motivo, era obligatorio volver a sondear al respecto a Marcelino en la matinal de este miércoles en su comparecencia previa a la visita del conjunto amarillo al Carlos Tartiere, donde mañana jueves se enfrentará al Real Oviedo (21.30 horas).

Su futuro e Iñigo Pérez

El preparador asturiano de los amarillos no ha omitido respuesta alguna, incluso cuando se la ha preguntado por Iñigo Pérez. "Hay unos tiempos que cumplir, y el de nuestro futuro se sabrá cuando se cumpla el objetivo", ha reconocido en un primer momento, añadiendo, al ser cuestionado por el técnico del Rayo como su sustituto, que "es lógico que surjan nombres, pero no nos genera ningún problema. Es normal que se especule. No voy a hablar de un compañero, no es mi labor. Si algún nombre se hace realidad, hablará el club".

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano y futurible para el Villarreal. / Agencias

Temporada extraordinaria

Dejando el futuro al margen Marce confesó estar enfocado en el objetivo marcado por club, técnico y futbolistas. "No tengo una obsesión, sí que tengo ilusión y todos tenemos un reto maravilloso. Partimos con la idea de volver a repetir Champions, y conseguir Champions por segunda vez es muy importante para el club", explicó.

"Y esa es nuestra gran ilusión. Lo tenemos encaminado. Conseguir una temporada histórica para el Villarreal es un gran reto. Ahora lo tenemos cerca, porque hemos hecho un gran campañón. La temporada del Villarreal es extraordinaria", añadió, recalcando a su vez que "no tengo una especial obsesión por lograr más", al ser cuestionado sobre lograr otros récords personales en el club.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, en la rueda de prensa de este miércoles previa a medirse al Oviedo. / Ismael Mateu

Para hacer historia hay que ganar en Oviedo

El míster dejó claro que están centrados en el objetivo de la tercera plaza y, para ello, quiere vencer en Oviedo. "También depende de la mentalidad de los futbolistas, que todos están ilusionados con la tercera plaza. Ahora vamos a Oviedo y nuestra idea es ganar. Y luego pensamos en el siguiente. Hacer una temporada histórica para el Villarreal sí que es un gran reto y una gran ilusión, y estamos cerca de lograrlo", expuso.

Marcelino dialoga con Alberto Moleiro y Sergi Cardona. / Toni Albir

El momento del equipo: orgulloso de la plantilla

Tiene claro Marcelino que el objetivo es la Champions y, a poder ser, como tercer clasificado, y echó una lanza en favor de sus futbolistas. "Hay muchos factores. Sobre todo este equipo hay que tener en cuenta toda la competición que lleva encima y quiero resaltar el gran mérito que tiene todo lo que estamos haciendo. El mérito del Villarreal es enorme", recalcó.

Un técnico que quiso "darle las gracias y la enhorabuena a estos futbolistas, que nos hacen tener 62 puntos, sacar 4 puntos al Atlético de Madrid y 15 puntos al Betis antes de iniciarse la jornada (ganó anoche al Girona)".

Los jugadores del Villarreal celebran el triunfo en Bilbao. / Luis Tejido

"Estamos ante una temporada histórica y queremos seguir ganando. Ver la regularidad que tenemos en liga, tiene un gran mérito. Las segundas vueltas siempre son más complicadas, donde hay gran cantidad de equipos implicados. El Oviedo ahora, ante sus últimos resultados, cree que se puede salvar", añadió.

Cambios con respecto a Bilbao

Sobre el posible equipo en el Tartiere, anunció algunos cambios con respecto a la victoria en San Mamás ante el Athletic Club. "Después de un partido bueno, normalmente no hay muchos cambios. Y con uno menos bueno, el entrenador suele pensar cambios. En este caso algún cambio va a haber. Santi Comesaña es obligatorio. Intentaremos poner el mejor equipo posible para ganar. Sabemos en la posición tan privilegiada en la que estamos, y queremos seguir ganando. Venimos de una segunda vuelta siendo más irregulares que la primera, pero es un equipo ganador, que hace fútbol.

Cazorla, con el Real Oviedo esta temporada ante el Sevilla. / Eloy Alonso

El partido que espera en Oviedo

El preparador del Submarino tiene claro que el rival, el Oviedo, está en un gran momento y el duelo no será fácil: "Venimos de Bilbao que también son partidos intensos, y vamos a un campo que va a estar lleno, con su afición, y nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Respetar".

"El Oviedo nos va a exigir en todos los niveles del juego. En los últimos partidos fuera de casa tuvimos la mala suerte de meternos goles fuera de casa, que nos impidió ganar. Para ganar tenemos que tener un nivel similar al que tuvimos en Bilbao", expuso.

Dani Parejo el último partido de Liga que fue titular con el Villarreal, en la derrota en Getafe por 2-1 el pasado 14 de febrero. / Mariscal

La enfermería, Parejo y Gerard

Por último, destacó que "salvo Logan Costa tenemos a todos los jugadores disponibles, además de la baja de Santi (Comesaña) por sanción". Y sobre el posible sustituto en la medular fue cuestionado por Dani Parejo, al que elogió. "Le veo muy bien. Viene entrenando con normalidad. Un futbolista que intervino en casi todos los entrenamientos. Dani es un jugador excelente que aún le queda mucho fútbol que demostrar. Es normal que con la edad no tenga la continuidad, pero su talento y trabajo no ofrecen dudas", argumentó.

Gerard Moreno, durante el calentamiento en San Mamés. / LALIGA

Y cerró hablando del momento del capitán, Gerard Moreno. "Haremos una valoración conjunta. Tenemos este partido y otro en casa, y veremos qué es lo mejor para intentar prevenir una situación de lesión. Está en un gran momento futbolístico. Es un futbolista que con su capacidad, si no tiene lesiones, es que vaya encontrándose a sí mismo, y si se encuentra a su mejor nivel, es un jugador muy importante".