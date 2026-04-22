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El Villarreal ya está en Oviedo: Diatta en la convocatoria y 'groguets' consiguiendo su autógrafo en el Aeropuerto

El conjunto amarillo ha aterrizado en Asturias esta tarde y mañana se medirá al conjunto ovetense, a las 21.30 horas, en el Carlos Tartiere

Galería | Cercanía y amabilidad del Villarreal con los aficionados en su llegada a Oviedo

Galería | Cercanía y amabilidad del Villarreal con los aficionados en su llegada a Oviedo

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Galería | Cercanía del Villarreal con aficionados en su llegada a Oviedo / ISMAEL MATEU

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Oviedo (enviado especial)

El Villarreal ya se encuentra en Oviedo. La expedición amarilla viajó en la tarde de este miércoles desde el Aeropuerto de València hasta Avilés, a 45 minutos de Oviedo, donde quedó concentrada en el hotel Eurostars Palacio de Cristal, situado a escasa distancia del Estadio Carlos Tartiere, sede del compromiso de este jueves a las 21.30 horas, donde el Submarino buscará dar el penúltimo paso para obtener el billete a la Champions League del próximo curso. En frente, un Oviedo que se juega literalmente la vida para intentar seguir en Primera.

Vídeo | Así ha sido la llegada del Villarreal a Asturias para medirse al Oviedo

Vídeo | Así ha sido la llegada del Villarreal a Asturias para medirse al Oviedo

Ismael Mateu

La llegada del conjunto de Marcelino dejó también una imagen cercana con varios niños y aficionados groguets, que aprovecharon la presencia del equipo en el aeropuerto para pedir autógrafos y saludar tanto al entrenador como a los futbolistas, todos ellos muy atentos con los seguidores mostrando una gran amabilidad.

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Diatta, convocado

En cuanto a la convocatoria, una de las notas destacadas es la entrada del centrocampista nigeriano Alassane Diatta, novedad en la lista para cubrir la ausencia del sancionado Santi Comesaña. Con todo ya dispuesto, el Villarreal afronta en Asturias una cita importante con la intención de quedar a un paso de cerrar la Champions.

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