El Villarreal ya está en Oviedo: Diatta en la convocatoria y 'groguets' consiguiendo su autógrafo en el Aeropuerto
El conjunto amarillo ha aterrizado en Asturias esta tarde y mañana se medirá al conjunto ovetense, a las 21.30 horas, en el Carlos Tartiere
El Villarreal ya se encuentra en Oviedo. La expedición amarilla viajó en la tarde de este miércoles desde el Aeropuerto de València hasta Avilés, a 45 minutos de Oviedo, donde quedó concentrada en el hotel Eurostars Palacio de Cristal, situado a escasa distancia del Estadio Carlos Tartiere, sede del compromiso de este jueves a las 21.30 horas, donde el Submarino buscará dar el penúltimo paso para obtener el billete a la Champions League del próximo curso. En frente, un Oviedo que se juega literalmente la vida para intentar seguir en Primera.
La llegada del conjunto de Marcelino dejó también una imagen cercana con varios niños y aficionados groguets, que aprovecharon la presencia del equipo en el aeropuerto para pedir autógrafos y saludar tanto al entrenador como a los futbolistas, todos ellos muy atentos con los seguidores mostrando una gran amabilidad.
Diatta, convocado
En cuanto a la convocatoria, una de las notas destacadas es la entrada del centrocampista nigeriano Alassane Diatta, novedad en la lista para cubrir la ausencia del sancionado Santi Comesaña. Con todo ya dispuesto, el Villarreal afronta en Asturias una cita importante con la intención de quedar a un paso de cerrar la Champions.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: 'Arena fina y cuidada
- Una multinacional del mueble abrirá nueva tienda en Vila-real y ya busca personal
- Cierra en Castellón un clásico de la cocina china después de 35 años
- Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final
- Detienen a un hombre tras darse a la fuga con su vehículo en Castelló
- El pueblo de Castellón que ha consolidado su coworking municipal para fijar población
- Macroestafa inmobiliaria en Castellón: logran más de 150.000 euros con la venta de pisos ‘fantasma’
- La cara más cruda de la despoblación: ni bar ni tienda en un pueblo de Castellón