El Villarreal ya está en Oviedo: Diatta en la convocatoria y 'groguets' consiguiendo su autógrafo en el Aeropuerto

El Villarreal ya se encuentra en Oviedo. La expedición amarilla viajó en la tarde de este miércoles desde el Aeropuerto de València hasta Avilés, a 45 minutos de Oviedo, donde quedó concentrada en el hotel Eurostars Palacio de Cristal, situado a escasa distancia del Estadio Carlos Tartiere, sede del compromiso de este jueves a las 21.30 horas, donde el Submarino buscará dar el penúltimo paso para obtener el billete a la Champions League del próximo curso. En frente, un Oviedo que se juega literalmente la vida para intentar seguir en Primera.

Ismael Mateu

La llegada del conjunto de Marcelino dejó también una imagen cercana con varios niños y aficionados groguets, que aprovecharon la presencia del equipo en el aeropuerto para pedir autógrafos y saludar tanto al entrenador como a los futbolistas, todos ellos muy atentos con los seguidores mostrando una gran amabilidad.

Diatta, convocado

En cuanto a la convocatoria, una de las notas destacadas es la entrada del centrocampista nigeriano Alassane Diatta, novedad en la lista para cubrir la ausencia del sancionado Santi Comesaña. Con todo ya dispuesto, el Villarreal afronta en Asturias una cita importante con la intención de quedar a un paso de cerrar la Champions.