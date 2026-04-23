'Mediterráneo' en Asturias, el análisis previo del Oviedo-Villarreal por Ismael Mateu

Mediterráneo está desde este pasado miércoles en Asturias acompañando, como en cada desplazamiento de la presente temporada, al Villarreal CF. Este jueves noche, a partir de las 21.30 horas, los dirigidos por Marcelino García Toral tienen un examen comprometido en su camino por sellar su clasificación para la próxima Liga de Campeones, ya que se trata de un partido trampa.

Los amarillos visitan el Carlos Tartiere para medirse al Real Oviedo, un partido que debe servirle para dar un paso de gigante para clasificarse a la Champions League por segunda temporada consecutiva por primera vez en su historia.

'Mediterráneo' en Asturias, el análisis previo al partido entre el Real Oviedo y el Villarreal CF por Ismael Mateu. / Ismael Mateu (Oviedo)

El redactor de Deportes enviado especial de Mediterráneo en Oviedo, Ismael Mateu, analiza en el hotel de concentración del Submarino, el Eurostars Palacio de Cristal, cómo afronta el equipo de Marcelino dicho compromiso.

Mentalizados

La expedición amarilla viajó en la tarde del pasado miércoles desde el Aeropuerto de València hasta Avilés, a 45 minutos de Oviedo, donde quedó concentrada en el hotel Eurostars Palacio de Cristal, situado a escasa distancia del Estadio Carlos Tartiere, sede del compromiso de este jueves a las 21.30 horas, donde el Submarino buscará dar el penúltimo paso para obtener el billete a la Champions League del próximo curso. Enfrente, un Oviedo que se juega literalmente la vida para intentar seguir en Primera.

Galería | Cercanía del Villarreal con aficionados en su llegada a Oviedo / ISMAEL MATEU

La llegada del conjunto de Marcelino dejó también una imagen cercana con varios niños y aficionados groguets, que aprovecharon la presencia del equipo en el aeropuerto para pedir autógrafos y saludar tanto al entrenador como a los futbolistas, todos ellos muy atentos con los seguidores mostrando una gran amabilidad.

Así fue la llegada del Submarino a Oviedo

Ismael Mateu

Diatta, convocado

En cuanto a la convocatoria, una de las notas destacadas es la entrada del centrocampista nigeriano Alassane Diatta, novedad en la lista para cubrir la ausencia del sancionado Santi Comesaña. Con todo ya dispuesto, el Villarreal afronta en Asturias una cita importante con la intención de quedar a un paso de cerrar la Champions.