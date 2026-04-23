La previa del Oviedo-Villarreal: Primer examen final hacia la Champions en casa del colista

Los caprichos del destino y de la falta de previsión de LaLiga han querido que el Villarreal CF dispute tres partidos seguidos lejos de casa en esta recta final de campeonato. El ente que organiza el calendario liguero no tuvo la previsión de ver que la fecha que estableció en un primer momento para la final de Copa del Rey, que inicialmente debía disputarse el próximo sábado 25, coincidía en Sevilla con nada menos que la Feria de Abril. Por ello, adelantó la final al pasado sábado 15, retrasando la 32ª jornada al próximo fin de semana.

Por dicho motivo, la jornada intersemanal que estamos disfrutando estos días es la 33ª, lo cual ha provocado que los amarillos encadenen tres salidas seguidas: las dos que le tocaban por calendario en Girona (derrota por 1-0) y Bilbao (triunfo por 1-2), junto a la de la noche de este jueves en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo (21.30 horas), cuando antes de dicho compromiso tendrías que haber recibido en casa al Celta de Vigo.

Marcelino, dando instrucciones a sus futbolistas en el entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

Un mes sin jugar en casa

De hecho, entre que el último duelo que el Submarino jugó en casa fue el viernes 20 de marzo, luego hubo parón por fecha FIFA, duelos a domicilio y otro parón por la final de la Copa del Rey, los groguets llevan un mes sin jugar en el Estadio de la Cerámica. Esa última vez que lo hicieron fue ante la Real Sociedad, mientras que cuando regrese al coliseo de Vila-real será el próximo domingo, 26 de abril, recibiendo al Celta (21.00 horas).

Con ello, los dirigidos por Marcelino García Toral tienen un examen comprometido en su camino por sellar su clasificación para la próxima Liga de Campeones, ya que se trata de un partido trampa.

Gerard Moreno, durante un entrenamiento esta semana. / VILLARREAL CF

Partido trampa

Por un lado, el rival de esta noche, el Real Oviedo, es el colista de la categoría, pero, por otro, es un conjunto al alza, en su mejor momento de la temporada. El equipo que entrena el uruguayo Guillermo Almada encadena su mejor racha de la campaña, con tres victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, y encadena dos triunfos consecutivos: ganó en casa al Sevilla (1-0) y la gran sorpresa venciendo 0-3 al Celta en Vigo.

A ello hay que sumarle el ambiente tan caliente que generan los apasionados aficionados del conjunto ovetense, en un duelo que se esperan cerca de 30.000 espectadores en las gradas. El Submarino debe aislarse de todo ello y demostrar la enorme diferencia de potencial de plantilla y de presupuesto que hay.

Los posibles once de Real Oviedo y Villarreal. / Ismael Mateu

El posible once

Marcelino empleará en el Carlos Tartiere un bloque similar al que ganó en San Mamés al Athletic Club, aunque con algunas modificaciones. Luiz Júnior seguirá en portería, con prácticamente la misma defensa que en Bilbao, con Mouriño y Sergi Cardona en los laterales, con alguna opción para Pedraza en la izquierda, y Pau Navarro y Renato Veiga en el eje de la zaga.

Parejo será la novedad ante la baja por sanción de Santi Comesaña, acompañando en el doble pivote a Pape Gueye. Buchanan estará por la derecha, Moleiro o Alfon González en la izquierda, mientras que en ataque Gerard Moreno podría descansar y jugaría Mikautadze junto a Tani Oluwaseyi en busca de dar otro paso más hacia la Champhions.