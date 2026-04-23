El Villarreal B de Albelda va como un tiro y quiere sellar el 'play-off' en el Mini: ¿qué partidos le quedan?

El Villarreal B, que llega como un avión a esta final de temporada y está situado en la cuarta posición con 54 puntos, necesita sumar nueve de los 15 últimos puntos del campeonato para asegurar plaza para disputar la fase de ascenso a Segunda División. Es posible que con menos también lo consiga, pero si es capaz de arrancar esos nueve puntos, nadie le podrá privar de pelear por dar el salto al fútbol profesional.

La ventaja del filial amarillo de David Albelda es que, de los cinco últimos partidos de liga, tres los jugará en casa y podrían ser suficientes para asegurar ese puesto. Los amarillos tienen que recibir al Ibiza, Hércules y Sevilla Atlético, y fuera tienen que visitar al Europa y también al Atlético Sanluqueño.

Este sábado, a las 16.15

El primero de estos partidos será contra el Ibiza de Miguel Álvarez en el Mini Estadi, este sábado a partir de las 16.15 horas. Para ese encuentro, David Albelda presentará la baja del central Ismael Sierra, sancionado, pero recuperará a Lautaro y tendrá las bajas por lesión tanto Facundo Viveros como Barry. En caso de conseguir el billete para jugar el play-off, el filial buscará quedar lo más arriba posible para tener el factor campo en las eliminatorias. Un Villarreal B que arrancó la temporada con muchísimos problemas pero que llega al momento clave del curso con la flecha hacia arriba y jugadores muy en forma.