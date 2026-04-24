¿Qué ha dicho el CTA sobre el controvertido penalti del Oviedo-Villarreal? Pues una respuesta a medias...

La polémica arbitral marcó el Real Oviedo–Villarreal CF y volvió a situar al VAR en el centro del debate en una jornada clave para el conjunto amarillo. La acción más controvertida del partido se extendió durante cinco minutos, del 9 al 14, en un episodio que acabó resultando decisivo en el resultado final.

Todo se inició con la caída de Nicolas Pepé en el área del Oviedo. El colegiado principal, Ricardo De Burgos Bengoetxea, no apreció infracción en directo tras la acción defensiva de Dani Calvo sobre el marfileño y dejó seguir el juego. Sin embargo, desde la sala VOR, Daniel Jesús Trujillo Suárez, interpretó la jugada de forma distinta y decidió intervenir, activando el protocolo VAR.

La conversación entre ambos árbitros refleja el peso que tuvo la revisión. “Suéltamela en dinámica, estoy delante del monitor”, solicitó De Burgos antes de analizar la repetición. Desde el VAR, la indicación fue clara: “El defensa no toca balón y golpea en la pierna del delantero”, le espeta. Tras ver las imágenes, el colegiado vasco rectificó su decisión inicial: “Vale, voy con penalti sin tarjeta”.

La acción acabó con gol del Villarreal desde los once metros, pero no sin controversia. La decisión reabre el debate sobre la interpretación de este tipo de contactos y el grado de intervención del VAR, especialmente en jugadas de contacto donde la intensidad es discutible.

¿De dónde venía?

El contexto añade aún más ruido. De Burgos Bengoetxea regresaba tras más de un mes sin arbitrar, después de su actuación en el RCD Mallorca–RCD Espanyol, donde validó un gol con falta previa evidente. Aquella decisión generó una fuerte crítica pública y dejó en entredicho su criterio en acciones revisables. En ese partido, el propio árbitro llegó a reconocer dudas pese a la evidencia televisiva. En Oviedo, en cambio, optó por seguir la recomendación del VAR sin discusión.

Aarón Escandell detiene el penalti de Dani Parejo. / MIKI LÓPEZ / LA NUEVA ESPAÑA

El punto culminante

Pero la polémica no terminó ahí. La segunda intervención del VAR encendió todavía más los ánimos en el Carlos Tartiere. Tras el lanzamiento del penalti de Dani Parejo, detenido inicialmente por el portero Aarón Escandell, Trujillo Suárez ordenó repetirlo por una supuesta invasión de área (es lo que le trasladó a De Burgos). Una decisión que generó indignación en el entorno oviedista, especialmente porque las repeticiones no muestran con claridad dicha infracción. Parece que sí pero, cuanto menos, es una acción en el limbo.

Ismael Mateu

El quid de la cuestión

A diferencia de la primera acción, en esta ocasión no hubo revisión en el monitor por parte del árbitro principal. La decisión se adoptó directamente desde el VAR, en una aplicación automática del reglamento que ha sido cuestionada por su falta de transparencia. De hecho, el CTA no ha hecho públicos los audios de esta segunda jugada, lo que ha incrementado las críticas.

Valoraciones de los entrenadores

Desde el Villarreal, el técnico Marcelino García Toral evitó entrar en la polémica: “Es una decisión de VAR, no puedo opinar, es imposible verlo”, señaló tras el encuentro. Más crítico se mostró el entorno rival, que cuestiona el criterio aplicado en una acción que pudo cambiar el signo del partido.

En clave amarilla, el punto sabe a poco en la pelea por la tercera plaza de LaLiga EA Sports, pero el equipo sigue dependiendo de sí mismo. Además, le saca cinco puntos al Atlético de Madrid, en la lucha por la tercera plazaNo obstante, el partido en Oviedo deja una conclusión clara: el VAR, una vez más, fue protagonista y condicionó el desarrollo del juego.

La polémica arbitral vuelve así a escena en un momento decisivo de la temporada. Y en el Estadio de la Cerámicaó, con la Champions en juego, cada decisión cuenta.