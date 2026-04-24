La intrahistoria del Oviedo-Villarreal, por dos jóvenes aficionados 'groguets': «Una experiencia increíble, inolvidable»
El vila-realense Andrés Roca Girona y la ondense Carmen Nerea Lengua López disfrutan, de la mano de Mediterráneo, de una ciudad espectacular y un ambiente futbolístico increíble en el Carlos Tartiere
En una temporada con tanto desplazamiento, casi con los minutos contados, resultó estimulante que el Villarreal CF permaneciera en Oviedo más de 24 horas para su encuentro del jueves en el Carlos Tartiere.
Y entre los que más lo agradecieron, los dos seguidores del Villarreal agraciados con el premio del viaje con la expedición amarilla del concurso dirigido a los suscriptores de el Periódico Mediterráneo, en esta oportunidad a la siempre atractiva Asturias.
Andrés Roca Girona y Carmen Nerea Lengua López, vila-realense él y ondense ella, ambos de 23 años, disfrutaron de un destino envidiable como Oviedo.
Reclamos
La capital del Principado destaca por su riqueza histórica, cultural y natural, sin olvidar su gastronomía.
Su casco antiguo conserva un trazado medieval con joyas como la Catedral de San Salvador, centro del prerrománico y punto clave del Camino de Santiago. Cerca se pueden descubrir las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo (Patrimonio de la Humanidad), que ofrecen algunas de las mejores vistas de la ciudad.
Muchos atractivos
El paseo por las calles peatonales y plazas como la del Fontán, junto a una cuidada colección de esculturas urbanas (entre ellas, las populares de Woody Allen y Mafalda), son otros de los reclamos; así como sus sidrerías tradicionales y productos típicos como la fabada o los quesos asturianos.
Además, Oviedo es una ciudad muy verde, con parques como San Francisco (ideal para pasear), junto a un entorno natural privilegiado a pocos minutos del centro.
Andrés y Carmen pudieron disfrutar de esta rica y variada oferta que Oviedo ofrece al visitante, antes del punto culminante: el encuentro del Carlos Tartiere.
El encuentro
Allí, los groguets celebraron el gol de Nicolas Pepe en el segundo lanzamiento del penalti (inicialmente fallado por Dani Parejo, pero repetido después), aunque el segundo tiempo les dejó una sensación diferente, lo cual no empaña dos días que dejaron huella.
Así lo ve
«Es una experiencia increíble», decía Andrés a su regreso, bien entrada la madrugada. «Agradecemos a Mediterráneo haberla hecho posible: poder viajar con los jugadores en el avión, pasar tiempo con ellos en el hotel [el magnífico Eurostars Palacio de Cristal], ir con ellos hasta el estadio...», detallaba el vila-realense.
«Al final queda el sabor agridulce con el empate, pero ha sido una experiencia inolvidable», concluía.
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