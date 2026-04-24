Marcelino, sobre el Oviedo-Villarreal: "Si un equipo mereció ganar, fue el Oviedo"

El técnico del Villarreal CF, Marcelino García Toral, dejó claro en sus declaraciones, tras el partido contra el Real Oviedo, que no estaba muy satisfecho, a raíz del 1-1 en el Carlos Tartiere.

"Bueno, la verdad es que me ha gustado más el resultado que el juego", arrancó. "Creo que hemos estado por debajo de nuestras posibilidades durante gran parte del encuentro", señaló.

"El Oviedo ha competido muy bien, se nota que están en su mejor momento de la temporada, con mucha intensidad y convencimiento", ha elogiado a los carbayones. "Nos han exigido el máximo y, bueno, al final el empate es un resultado que hay que aceptar, aunque lógicamente nuestra intención y nuestra obligación siempre es ganar", observó el de Villaviciosa.

Galería | Cercanía del Villarreal con aficionados en su llegada a Oviedo / ISMAEL MATEU

La comparación

Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, aseguró que el Real Oviedo "dominó y fue mejor" que el Submarino este jueves, sobre todo durante el segundo tiempo del partido disputado en el Carlos Tartiere.

"Sabemos cómo es el Oviedo y lo viene mostrando en los últimos partidos: es un equipo que va, va y va y es constante en el esfuerzo y en el trabajo", incidió. "Generamos menos de lo que podemos y debemos: si un equipo mereció ganar, fue el Oviedo", explicó de forma tajante el entrenador asturiano del Villarreal en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

El preparador del Villarreal insistió en los merecimientos del Real Oviedo y, aunque los suyos estrellaron un balón en el larguero poco después del 1-1, dijo que ese triunfo de los suyos "no hubiese sido justo".

Captura de la televisión sobre el penalti lanzado por Dani Parejo. / MEDITERRÁNEO

La polémica del 0-1

"Supongo que el VAR lo vio mejor que nosotros", comentó sobre la repetición del penalti, inicialmente parado a Dani Parejo por Aarón Escandell.

"Si han decidido repetir el penalti, será porque había que repetirlo: no me he fijado, no puedo opinar de algo que no vi, no sé qué pasó y es el VAR el que decide esto", concluyó Marcelino García al ser preguntado por el nuevo lanzamiento del penalti del 0-1.

Las palabras de Guillermo Almada

El, entrenador del Real Oviedo, dijo este jueves en la sala de prensa del Carlos Tartiere que la repetición del penalti en el primer gol del Villarreal le causa "indignación".