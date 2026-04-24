El uno a uno del Oviedo-Villarreal: Pepe encabeza las notas ¡Vota al mejor!

El Real Oviedo (colista de Primera División) y el Villarreal CF (tercer clasificado, cinco puntos por encima del Atlético de Madrid, a seis jornadas para la conclusión) empataron este jueves, 23 de abril del 2026, a un gol en la 33ª jornada de LaLiga EA Sports con goles de Nicolas Pepe (de penalti) para los visitantes en el primer tiempo e Ilyas Chaira para los locales en el segundo.

El costamarfileño adelantó al Submarino al transformar un penalti en el minuto 13, dos después del fallado por Dani Parejo (lo detuvo Aarón Escandell) y que tuvo que repetirse por la entrada al área de jugadores del cuadro asturiano.

En el 70', el marroquí Ilyas Chaira anotó el tanto de la igualada en una jugada de fortuna del Oviedo y que fue revisada por el VAR por una potencial mano, que no fue, del uruguayo Fede Viñas.

Aquí las votaciones de los jugadores del Villarreal, a juicio de el Periódico Mediterráneo.

El mejor

Nico Pepe |7|. Fue el jugador que más atacó, marcó de penalti y siempre que tuvo el balón generó peligro.

El resto de los titulares

Arnau Tenas |6|. Tuvo un partido bastante tranquilo, cumpliendo tanto en las salidas como en el juego de pies. En el gol le desviaron el tiro.

Mouriño |7|. Muy fiable como siempre. Serio y firme en la marca, con anticipación y muy atento a las coberturas. Bien con el balón.

Pau Navarro |7|. Cada vez más hecho en la zaga amarilla. Frenó bien a sus rivales y ganó la mayoría de duelos aéreos ante rivales duros.

Renato Veiga |7|. Expeditivo y contundente estuvo este jueves el portugués. Imponente en el juego aéreo y yendo a los lados para las ayudas.

Sergi Cardona |6|. Cumplió en todas las facetas en un partido en el que supo sufrir, currar y dominar su zona. Subió poco al ataque.

Pape Gueye |7|. Abarcó campo, trabajó bien, le puso oficio y tuvo sus habituales llegadas al área rival, generando bastante peligro.

Ismael Mateu

Parejo |5|. Partido correcto en su regreso a la titularidad, distribuyendo con mucho criterio. Falló un penalti y desvió el gol del 1-1.

Alfon González |5|. Flojo el partido del joven extremo, que distó mucho del que brilló en Bilbao. Apenas encaró y creó poco peligro.

Buchanan |6|. Jugó con su habitual estilo sube-baja, trabajó para el equipo, hizo bien las coberturas y algunas acciones ofensivas.

Oluwaseyi |6|. Le puso intensidad en la presión, se esforzó para el equipo y buscó la profundidad con sus desmarques. Correcto.

Los cambios

Moleiro | 5 |. Técnico.

Ayoze | 5 |. Reapareció.

Mikautadze | 5 |. Esforzado.

Thomas Partey | 5 |. Serio.

Freeman | 5 |. Refresco.

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