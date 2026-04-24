Sergi Cardona, tras el Oviedo-Villarreal: "En el segundo tiempo nos faltó algo de pausa"
El lateral del Submarino analizó el empate en el Carlos Tartiere
Sergi Cardona, defensa del Villarreal CF, atendió los micrófonos de Dazn tras el empate del Submarino en Oviedo. El lateral groguet lamentó que, en la segunda mitad, el equipo perdiera «pausa» con la pelota y entrara en el tipo de juego que más convenía al rival, que terminó empatando.
«En la segunda parte hemos entrado en el estilo que les convenía, un poco alocado, de ida y vuelta, y nos ha faltado pausa», admitió Cardona.
«Encima ellos se han encontrado con el gol, que les ha dado vida, y al final sumamos un punto insuficiente porque veníamos a ganar», remarcó Cardona, que indicó como «único objetivo» del grupo lograr la tercera plaza por delante del Atlético. El Submarino tiene más que encarrilada la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones.
Preguntado por la continuidad del entrenador Marcelino García Toral, Cardona dijo que "en el vestuario no se habla de eso". "No nos afecta, somos profesionales. El único objetivo es quedar terceros", subrayó.
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