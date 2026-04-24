¿Qué une, este sábado, al Villarreal B y al Villarreal Femenino? Más de una cosa...

Sábado, 25 de abril del 2026, a tope en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, con el primer filial y el primer equipo femenino del Villarreal CF, que compiten en Primera Federación, unidos por el lugar, el horario y el objetivo común del ascenso, vía promoción, a LaLiga Hypermotion y la Liga F Moeve, respectivamente.

Villarreal B-UD Ibiza

No hay quien le moje la oreja a este Villarreal B, en esta recta final de la fase regular del campeonato liguero. Tres triunfos consecutivos, con el Mini Estadi como gran aliado (se cumplen 140 días sin perder), con un equipo muy dominador de los partidos. Esas son las bases para la mejora de este filial que durante la primera vuelta del campeonato creó bastantes dudas, pero que ahora es un rival temido y temible.

Este sábado, 25 de abril del 2026, le visita la UD Ibiza de Miguel Álvarez, extécnico del filial durante las anteriores ocho temporadas (16.15 horas), con arbitraje del zaragozano Alfredo Ramo Andrés.

Lautaro Spatz, central argentino del Villarreal B. / JUAN FRANCISCO ROCA

Un Villarreal B, este de David Albelda, que, de ganar, podría dejar sin opciones al conjunto celeste insular, que esta temporada se ha mostrado muy irregular con el primer entrenador; y también con el segundo. En la primera vuelta, con un filial amarillo ctodavía en rodaje, consiguió arrancar un empate (0-0) en Can Misses.

Para afrontar este partido, la escuadra vila-realense perderá a su central más en forma, el onubense Ismael Sierra, sancionado. Aunque su puesto lo ocupará el argentino Lautaro Spatz que regresa tras cumplir el encuentro de castigo. Se mantienen en el dique seco como lesión tanto el delantero Facundo Viveros, como el extremo Mahamoud Barry.

Será la cuarta visita del Ibiza al Mini Estadi . La pasada temporada 2024/2025, los insulares vencieron 1-2, con goles de Slavy ( para el filial); y de Dauda y Zarzana para los visitantes.

del Ibiza al . La pasada temporada los insulares vencieron para el filial); y de y para los visitantes. La única victoria se dio la campaña 2022/2023 por 1-0 , con gol de Diego Collado .

, con gol de . En la 2020/2021, los tres puntos también volaron hacia las tierras baleares (0-3).

El posible once del Villarreal B sería: Rubén Gómez; Dani Budesca, Jean Yves Valou, Lautaro Spatz, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Carlos Maciá; Nizar El Jmili, Hugo López, Joselillo Gaitán; y Albert García.

Villarreal Femenino-Alba FF

Veintiún días después del último partido de liga, se reanuda la competición en la Primera Federación Femenina.

El Villarreal de Jordi Ferriols, que ya tiene plaza asegurada para disputar el play-off de ascenso, quiere ganar los dos últimos partidos que le quedan de la fase regular para ver si accede a esta pelea por subir como segundo de los que promocionan, lo que le otorgaría el factor campo a favor en la primera eliminatoria.

El rival de este sábado es el Alba FF, que se jugará la cuarta plaza de play-off con Osasuna.

Eso sí, el conjunto vila-realense tiene que reaccionar y mejorar, porque llegó a este enésimo y último parón liguero arrastrando cinco jornadas sin ganar, con cuatro empates y una derrota.

Para afrontar esa fase de ascenso tienen que llegar enchufadas y mostrando fortaleza. Y si ante el Alba no suben la intensidad, complicado estará para ganar.

Para afrontar este partido, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (16.00 horas), el Villarreal Femenino contará con la baja por sanción de la delantera Alexia Blanco.