El Villarreal Femenino suma un punto que le otorga el factor campo a favor para el 'play-off' (2-2)

Pues no fue mal del todo el empate (2-2) del Villarreal Femenino frente al CD Alba FF en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Un punto que le asegura al equipo de Jordi Ferriols asegura llegar al play-off como segundo clasificado. Eso sí, se pudo haber ganado ya que las vila-realenses tuvieron una renta de 2-0. Se relajaron y, al final, las manchegas le empataron.

Las vila-realenses se pusieron con clara ventaja en el marcador (2-0). / Gabri Utiel

Primera parte

La primera parte pudo haber acabado con una buena goleada de la escuadra amarilla, pero en realidad se llegó al intermedio con un ajustado 2-1 porque en los últimos minutos del primer acto las muchachas de Jordi Ferriols perdieron el control de la situación. Del 2-0 claro y corto por lo acontecido en el terreno de juego se llegó al descanso con mínima victoria, con un tiro al larguero de las manchegas, más el gol de Marina en el minuto 43.

El Villarreal Femenino arrancó como un ciclón. En el minuto 11 anotó Aixa Salvador el 1-0 tras una bella triangulación, con pase de María Macías a la goleadora de la Plana, para hacer justicia. Con el 1-0 se bajó un poco el pistón. Se igualó todo, aunque en el minuto 31 Lauris, tras recortar dentro del área, batió a Adriana de tiro raso.

En el minuto 40 las manchegas enviaron un balón al larguero y en el 43 Marina, tras un despiste, firmó el 2-1.

El Villarreal femenino se relajó con el 2-0 y las albaceteñas al final le nivelaron el marcador. / Gabri Utiel

Segunda parte

A los cinco minutos de la reanudación, Lucía Boyero estableció el 2-2. Y luego no se alteró el marcador en una segunda parte dominada por el Villarreal Femenino ante un rival rocoso y a la vez peleón que supo desplegarse bien en el terreno y apenas dejó espacios para que las muchachas de Jordi Ferriols estuviesen cómodas en el césped. Al final sorpresa, pero un empate que vale mucho.

El epílogo

La fase regular de esta Primera Federación finalizará el próximo sábado, día 2 de mayo del 2026, contra el Real Madrid B en el campo 10 de la Ciudad Deportiva del conjunto blanco en Valdebebas, a partir de las 16.00 horas. Con horario unificado para todos los partidos donde haya algo en juego, tanto por arriba como por debajo de la clasificación.

Ficha técnica

Villarreal: María Segarra; Nerea, Moreira (Estupiñán, min. 62), Miguélez, Laura Martín; Sara Medina (Balma, min. 81), Cienfu, María Romero (Figols, min. 62), Lauris (Martuka, min. 73); Aixa Salvador y María Macías (Querol, min. 62).

Alba FF: Adriana; Olga, Lucía Boyero, María Puebla, Victoria; Mireya, Dana, Lara Sierra (Sara, min. 71); Elisa Tomé (Leire, min. 46), Laura Ortega (Irene, min. 80) y Celia Gómez (Martín, min. 87).

Goles: 1-0. Min. 11: Aixa Salvador. 2-0. Min. 31: Lauris. 2-1. Min. 43: Marina. 2-2. Min. 51: Lucía Boyero.

Árbitro: Cecilia Muñoz di Giovambattista (Barcelona). Amonestó a la local Aixa Salvador; y a la visitante Olga.

Campo: Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza

Entrada: 150 espectadores.