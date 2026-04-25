La crónica | El Villarreal B empata con un sobrio Ibiza en el Mini Estadi (0-0)

El Villarreal B no pasó del empate (0-0) ante una UD Ibiza que dominó territorialmente, pero las mayores y mejores ocasiones de gol las tuvieron los muchachos de David Albelda.

El empate mantiene al filial amarillo arriba en la tabla, en puesto de play-off de ascenso a LaLiga Hypermotion, mientras que a los pitiusos les sirvió de poco y siguen en tierra de nadie. La escuadra grogueta repetirá como local el próximo domingo.

El inicio

No fue nada sencillo el partido para un filial amarillo que afrontó este encuentro con una única novedad en el once titular: el regreso del central argentino Lautaro Spatz, que volvía tras cumplir la sanción, ocupando la vacante del onubense Ismael Sierra, sancionado. El resto fueron los mismos que hace una semana asaltado el estadio Santo Domingo de Alcorcón (2-3). Un bloque peleón que quiso, pero no pudo ante un férreo conjunto visitante.

El partido no fue nada fácil para los muchachos de David Albelda. El Ibiza de Miguel Álvarez, que está fracasando en el presente curso liguero, salió al terreno de juego para apoderarse rápidamente del control del partido. Le costó mucho al equipo vila-realense tener el balón, aunque lo intentaron con sus armas, yendo de menos a más.

Avisa el Ibiza

El equipo rival avisó pronto, especialmente a balón parado. En el minuto 5, Izan Yurrieta sacó una falta y el balón se perdió por encima del larguero. Posesión y llegadas estériles del equipo visitante en el Mini Estadi. Poco a poco, Alassane Diatta, Carlos Maciá, Hugo López y Gaitán fueron controlando la situación.

Empate sin goles en el Mini Estadi. / GABRIEL UTIEL

Tuvo hasta cuatro buenos remates el Villarreal B a partir del minuto 26. Una falta botada por Hugo López que salió por encima del larguero; otra del chaval de Alcantarilla en el 22', a centro de Eneko Ortiz, que le paró Ramón Juan. Y en la recta final, otras dos que no acabaron en gol por poco: Gaitán (min. 42), con paradón del portero; y, seguidamente, un remate de Laurato tras un córner que salió alto (min. 43).

Segunda parte

Más de lo mismo en una segunda parte donde llegaron ocasiones, pero ninguno de los dos equipos las supo aprovechar.

En el caso de los visitantes, una de Arnau Solá (min. 55) que sacó Jean Yves Valou; y, seguidamente, una doble para los locales de Alassane Diatta y Albert García, pero ninguno supo rematar al fondo de las mallas.

En los cinco últimos minutos, Rubén Gòmez evitó el 0-1, como Ramón Juan hizo lo propio a tiros y Ayman.

Lo próximo

El próximo fin de semana el Villarreal B repetirá como local en el Mini Estadi. La escuadra de la Plana recibirá a un histórico que ya no tiene opciones de subirse al tren de la fase de ascenso: el Hércules CF. Será el domingo, día 3 de mayo del 2026, a las 12.00 horas.

Ficha técnica

Villarreal B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro Spatz, Jean Yves Valour, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Carlos Maciá (César Bonafé, min. 57); Nizar El Jmili (Thiam, min. 57), Hugo López, Joselillo Gaitán; y Albert García (Etienne Eto'o, min. 89).

UD Ibiza: Ramón Juan; Unai Medina, Moñino, Kembo, Arnau Solá; Izan Yurrieta (George, min. 67), Jean Valls, Iago Indias (Del Pozo, min. 74), David García (Max Svensson, min. 80); Davo (Eslava, min. 67) y Fran Castillo (Del Olmo, min. 80).

Árbitro: Alfredo Ramo Andrés (aragonés). Amonestó a los locales Carlos Maciá y Nizar; y al visitante Unai Medina.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 1.000 espectadores.