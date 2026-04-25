Marcelino desvela cuándo se podrá saber su futuro en el Villarreal: "Pronto se conocerá"

El Villarreal CF tiene una nueva oportunidad de afianzar su clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones este domingo frente al Celta de Vigo (21.00 horas) en el Estadio de la Cerámica. De ganar, solo le quedaría un punto más, en las cinco jornadas restantes.

Con la duda del estado físico de Mouriño, Marcelino García Toral ha querido desvelar que probablemente existan rotaciones respecto a los once jugadores que fueron de la partida en Oviedo. Además, el técnico del Villarreal adelantó que, seguramente, su futuro "pronto se conocerá y se acabará la incertidumbre".

Lee las declaraciones al completo del técnico del Villarreal a continuación.

Estado del equipo

"Mouriño se hicieron unas pruebas ayer [viernes]. Estaba mejor, pero antes del entrenamiento creemos que puede ser baja para mañana. El resto de jugadores estarán disponibles: recuperamos a Comesaña y solamente estarán fuera Foyth y Logan Costa".

Regreso a casa después de tres partidos como visitante

"Los resultados contamos los dos últimos. El partido de Oviedo no fue sencillo. Ganar en Bilbao era un supuesto complicado. Cuando analizas esos tres partidos, ves muchas dificultades en todos ellos, porque se jugaban todos mucho. El partido de Girona fue el peor y también la segunda parte del otro día de Oviedo; pero, aun así, en Girona perdimos por un gol en propia puerta y el otro día nos empataron con un gol también en propia meta. Ahora jugamos en casa y queremos seguir al ritmo de la victoria".

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Dudas con el portero titular

"Podemos tener dudas en la portería. Creía que necesitaba confianza Arnau Tenas por lo que viene aportando y trabajando. En esta segunda vuelta no logramos ningún partido mantener la portería a cero y apostamos por esa decisión".

Se esperan rotaciones

Ahora tenemos en cuenta que jugamos un partido fuera de casa a las 21:30 h y llegamos a casa a las 05:00 de la mañana. Tenemos que ver como recuperan los jugadores que jugaron el partido completo sus esfuerzos, pero lo lógico es que haya algunos cambios.

El Celta

"Ha ganado siete partidos y perdido solo tres fuera de casa. Es el tercer mejor equipo como visitante. Viene de perder en Barcelona, pero siendo mejor en algunos tramos. Es un equipo muy complicado. Defiende de manera muy solidaria y comprometida, a veces con marcajes individuales en campo contrario. Con balón es un equipo fluido, vertical y con rápidas circulaciones de balón. Está haciendo una gran temporada".

Poder transitar para hacerles daño

"Hay veces que están más replegados y otras veces son más agresivos. La estructura no es la misma que la Real Sociedad, porque el Celta acumula cinco defensas. Lo importante es que tengamos nuestro máximo nivel. Aquí en casa tenemos un gran nivel, lo hemos demostrado. El rival nos va a exigir defender, atacar con criterio, contraatacar porque es una arma que tenemos, pero hay veces que se confunde iniciar con el contraataque. Cuándo no tengamos el balón, tenemos que ser muy intensos y solidarios, porque ellos también te intentan atraer. Nos van a exigir mucho.

Ganar asegura la Champions

Ganando, matemáticamente no, pero consideraría que el objetivo estaría hecho. Tendría mucho mérito asegurar prácticamente asegurar la Champions a falta de cinco jornadas. No habrá muchos equipos, aparte de los tres grandes, que logren esos números a falta de cinco jornadas. Primero hay que ganar que será muy complicado.

La meritoria temporada del Villarreal

"La clave es que, faltando seis jornadas, tienes 62 puntos. Eso es ganar, ganar y ganar. Si los demás no suman, es que no tienen la capacidad de ganar. Esto es como se quiera leer, pero los méritos están ahí. Luego puede pasar que haya gente de manera interesada que intente devaluarlo. La última vez que se jugó la Champions, es cierto que con un papel muy meritorio, se quedó séptimo; y la penúltima que lo hizo, se descendió".

¿Cuándo se conocerá su futuro?

"Pronto se conocerá, creo. Se acabará la incertidumbre. Una vez que se logre ese reto ambicioso que nos planteamos a principio de temporada, nos reuniremos y conjuntamente miraremos cuál es el momento de comunicar nuestro futuro".