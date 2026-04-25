Veinte años de una fecha que nadie del Villarreal olvidará nunca, vista por Arruabarrena

Tal día como hoy, hace 20 años, los aficionados del Villarreal CF amanecieron con un cosquilleo en el estómago. «Hoy jugamos contra el Arsenal y podemos clasificarnos para la final de la Champions», decía uno, todavía tratando de asimilarlo.

Otro, visualizando un desenlace feliz, buscaba vuelos y hoteles para París, donde esperaba el Barcelona de Ronaldinho, a la postre campeón. Había incluso quien intentaba repetir, paso por paso y de forma supersticiosa, lo que había hecho en los cuartos de final ante el Inter: misma bufanda, misma camiseta, mismo ritual. Un niño de aquella época, que devoraba los librillos previos a los partidos, cuenta a Mediterráneo que se los leía enteros, «todas las letras», rozando lo obsesivo.

La cita

Desde primera hora de la mañana y hasta la previa del encuentro, el viejo El Madrigal se convirtió en una atmósfera que solo volvió a repetirse una vez: en 2022, en otra semifinal de Champions, también ante un rival inglés y también con un desenlace cruel. Aquel 25 de abril del 2006, tras el 1-0 de la ida en Londres con gol de Kolo Touré, el Submarino se encomendaba a una remontada para meterse en la gran final. Aquel Villarreal de Pellegrini, en su primera participación, formó con: Barbosa; Javi Venta, Peña, Quique Álvarez, Arruabarrena; Josico, Senna, Sorín; Riquelme; Forlán y Guille Franco. Enfrente, un Arsenal de auténtico lujo: Lehmann; Eboué, Touré, Campbell, Flamini; Gilberto Silva; Hleb, Cesc Fàbregas, Ljungberg, Reyes; y Henry.

Así lo revive Arruabarrena

El Vasco Rodolfo Martín Arruabarrena no necesita presentación. Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del club y, además, el autor de los goles que clasificaron al Villarreal para cuartos y semifinales. El héroe ante el Rangers y ante el Inter. Con amabilidad y memoria, revive para Mediterráneo aquella aventura que terminó con el cruel desenlace del penalti que Lehmann detuvo a Riquelme en el 90’. Un gol que hubiera forzado la prórroga.

«Era la primera vez que el club competía en Liga y Champions, y existía ese temor, porque equipos como la Real Sociedad o el Deportivo ya lo habían sufrido. En mi opinión, éramos un equipo muy duro defensivamente. Quizá no tan goleador como el del año anterior, pero arriba teníamos a Román, Guille Franco o Forlán», recuerda el argentino. Para el 3, una de las claves de aquel equipo estuvo en la mezcla que se generó en el vestuario: «Había una cultura sudamericana muy marcada. A José Manuel Llaneza le gustaba mirar hacia allí y tenía muy buen ojo. Las cosas se hablaban y se discutían, pero el grupo siempre tiraba hacia adelante», asiente. «Y así fuimos pasando rondas», señala.

Rivales duros

Esa naturalidad explica bien a un Villarreal que, sin perder nunca el respeto por los gigantes de Europa, competía sin complejos. «Estaba el Manchester de Cristiano, el Inter con todos los argentinos y Figo… Había respeto, claro; pero cuando entrábamos al campo, sabíamos que podíamos hacerles daño», observa.

Antes de alcanzar las semifinales, el Vasco fue protagonista en dos noches decisivas que todavía recuerda con una sonrisa. Sobre su tanto ante el Rangers, desvela una anécdota: «Cuando marqué, Manuel me dijo en el vestuario: ¿Qué carajos hacías allí? Fue un saque de banda en la banda derecha, Forlán centró, Guille Franco la dejó y llegué yo. Le respondí: ¡Qué sé yo!... Y risas».

En los cuartos de final volvió a aparecer para firmar uno de los goles más icónicos de la historia del Villarreal: el cabezazo ante el Inter. «Siempre me aproveché de que los grandes iban a por los grandes. Ellos tenían algunos descuidos y lo habíamos hablado con Román: cuando entré, esperaba el topetazo de Toldo, pero por suerte salió tarde y pude marcar», relata.

Galería de imágenes inéditas | 20 años del Villarreal-Arsenal en semis de Champions con el fatídico penalti de Riquelme / MEDITERRÁNEO / EFE

El penalti de Riquelme

La semifinal contra el Arsenal quedó marcada, para siempre, por el penalti fallado de Riquelme: «Allí fueron mejores; pero, aquí, fuimos muy superiores nosotros. Físicamente estábamos mejor y nos faltó esa cuota de suerte. Mucha gente se acuerda solo del penalti de Román, pero antes habíamos tenido dos o tres situaciones muy claras: Guille Franco tuvo varias de cabeza clarísimas, de esas que siempre metía; y Forlán también otra», señala. «La única llegada de ellos fue una contra de Henry, ya después del 90’», dice.

El dolor fue inmenso. El estadio pasó del éxtasis contenido a una tristeza imposible de digerir. «Quedó una desazón muy grande, un desánimo tremendo, porque sentíamos que el partido podía irse a la prórroga y que estábamos mejor. Román, cuando falló el penalti, era el que más triste estaba de todos; pero también habíamos llegado hasta ahí por su juego y el del equipo: no se le podía señalar de ninguna manera», afirma.

¿Qué habría pasado si...?

Sobre lo que pudo haber pasado en una hipotética final ante el Barcelona, el Vasco mostró el sentir que hubo en la época: «Contra el Barça nos salían buenos partidos: la temporada anterior empatamos allí 3-3 y en casa les ganamos 3-0, eran duelos bastante parejos». «El Barça era el Barça, pero todavía no tenía ese dominio tan abrumador, y esos partidos iban hacia lo que nos convenía a nosotros. Román, además, se sentía muy cómodo en ese tipo de encuentros», comenta.

Preguntado por si aquel Villarreal es el mejor de la historia, se queda con el recuerdo más valioso, el que permanece en la memoria de la gente: «Cada uno tendrá su opinión: todavía hoy voy por el pueblo, y algún hincha veterano me para y me habla de aquello».

Un sueño que se rompió de forma cruel, pero aquella Champions hizo eterno al Submarino.