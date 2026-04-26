La crónica del Villarreal-Celta | Champions a punto... de caramelo (2-1)

La Champions ya está a punto... de caramelo. El Submarino, aupado por un penalti a favor a los 23 segundos, hizo los deberes para doblegar al Celta (2-1). Volver a estar en el selecto club reservado a apenas 36 equipos de toda Europa, con el propósito de enmendar el pobre penúltimo puesto de su última singladura, pasa, precisamente, por obtener apenas un empate en cinco encuentros. De no ocurrir nada anómalo, lo hará el sábado que viene a las dos de la tarde, en el mismo escenario, ante el Levante.

Treinta y siete días después de vencer a la Real Sociedad, el Villarreal regresaba a casa para sumar tres puntos con los que acariciar el objetivo prioritario del curso (su segundo billete consecutivo, por primera vez en su historia, para la máxima competición europea); y también el secundario, una vez cómo ha rendido (la tercera plaza). Aquél, está virtualmente en el bolsillo y éste, muy encarrilado, con los cinco puntos de ventaja sobre el Atlético a otras tantas jornadas para que baje el telón liguero.

Marcelino García agitó considerablemente el once respecto al del Carlos Tartiere, donde tan poco le gustó su equipo. Además de Santi Comesaña (sancionado en Oviedo), regreso también de los titulares Alberto Moleiro, Gerard Moreno o Mikautadze para un total de siete variaciones inicial.

El Celta, deslumbrante por momentos a lo largo de la temporada, comparecía en su peor momento, con cuatro derrotas seguidas y aún con las cicatrices de su eliminación en cuartos de la Europa League.

Tenía prisa el Villarreal, que generó, posiblemente, el penalti más tempranero que cualquiera recuerda. Veintitrés segundos y Yoel Lago que derribó a Moleiro (y eso que habían sacado de centro los visitantes), con Gerard Moreno alojando el esférico en el lado opuesto al que se lanzó Ionut Radu.

Siendo, el Villarreal, el único equipo de Primera División que no ha perdido habiendo marcado primero, la faena ya estaba prácticamente hecha. A favor de los groguets jugó que, durante un buen trecho de la tarde-noche, el encuentro se convirtió en una sucesión de casis en las dos áreas, sin que aconteciera nada reseñable.

El segundo tanto

Ese prolongado valle duró hasta que, rondando la media hora, el Villarreal, con toneladas de pólvora arriba, volvió a cargar su ataque por la izquierda. Gerard no impactó el centro a ras de césped de Pedraza, pero sí Nicolas Pepe para el 2-0, protestado por el Celta y ratificado por el árbitro (el VAR se lo sopló por el pinganillo).

Nico Pepe festejando con su viral celebración / Gabriel Utiel

Un par de fogonazos y ya estaba. Eso sí, Arnau Tenas, a quien Marcelino mantuvo, se agrandó para que Sergio Carreira, a renglón seguido, no restableciera parte de la emoción por un resultado corto.

Mikautadze, antes del descanso, estuvo a centímetros de penalizar una salida en falso del portero rumano con el tercero. Aún hubo tiempo para que el de Vic abortara el remate de Hugo Álvarez.

El cuarto de hora del intermedio no espabiló al Celta. No daba la sensación de que iba perdiendo. Gerard estuvo cerca de repetir a los dos minutos de la reanudación, pero su remate, que claramente iba dentro, tropezó en Yoel Lago.

De la tranquilidad al suspense

Poco después, Hugo Álvarez, otra vez, amenazó la portería a cero de Tenas. Estaba la noche un poco sosa, pese a las tentativas de Gueye y Mikautadze por el 3-0, cuando Alejandro Quintero decidió ponerle pimienta. Penaltito del senegalés a Borja Iglesias, que un instantes ante había evitado el tanto de Pape, con parada de Tenas a Borja Iglesias. Pero al revés de lo que le sucedió en Oviedo, el VAR avisó al andaluz que Rafa Marín había entrado antes de tiempo, con el Panda, ahora sí, marcando.

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Ocurrió en el 73’, dando vidilla a un encuentro anestesiado hasta entonces. Ferran Jutglà, incluso, remató a la parte externa del poste. El Villarreal cerró filas para acabar amarrando la victoria.