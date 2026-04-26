Todo lo que debes saber sobre el Villarreal-Celta: objetivos, bajas, alineaciones...

El empate de Héctor Bellerín en el último suspiro del Betis-Real Madrid impide que el Villarreal CF ya selle esta noche, contra el Celta (21.00 horas), de nuevo el pasaporte para la Champions, objetivo prioritario para este curso a la vez que inédito (clasificarse dos años seguidos para la máxima competición continental).

No obstante, vencer a los vigueses lo dejaría a punto de caramelo, a expensas de sumar apenas un empate más en las cinco jornadas restantes.

Sin olvidar que, además, serviría para que los amarillos reafirmen sus opciones de hacerse con la tercera plaza, en detrimento del Atlético.

Bajas... y altas del Submarino

Con Pau Cabanes, Juan Foyth y Logan Costa fuera de combate, la duda radica en Santiago Mouriño, tras su doble torcedura de rodilla y tobillo izquierdos en el Carlos Tartiere, donde el Submarino se dejó dos puntos en el segundo acto.

Regresa, presumiblemente al once, Santi Comesaña, baja por sanción en Oviedo.

Dentro de los cambios obligados derivados de dos encuentros tan cercanos en el tiempo, Luiz Júnior, Alberto Moleiro y Georges Mikautadze también apuntan a estar desde el inicio.

En otra guerra

El Celta se ha quedado sin margen de error en su persecución de una plaza para Europa, tras sumar únicamente cuatro de los últimos 18 puntos (empate ante el Betis y victoria frente al Valencia en Mestalla), además de haberse despedida de la Europa League, al ser goleado por el Friburgo en los dos encuentros de cuartos de final.

El ritmo de sus perseguidores aumenta la obligación de los celestes, que también corren el riesgo de caerse de la pelea por la quinta posición, ahora en poder del Betis con seis puntos de renta sobre los vigueses (aunque con un partido más los verdiblancos). La derrota del Getafe frente al Barcelona, eso sí, alivia al Celta.

Cuatro triunfos consecutivos del Villarreal, frente al Celta, en La Cerámica El Villarreal ha ganado al Celta en los últimos cuatro precedentes en el Estadio de la Cerámica, con un último duelo espectacular: el 4-3 de la pasada temporada. Esos cruces recientes fueron vistosos: 3-2 en la 2023/2024, 3-1 en la 2022/2023 y 1-0 en la campaña 2021/2022. El Villarreal, de 19 compromisos ligueros como local, ha ganado 11, por seis de los vigueses.

El conjunto de Claudio Giráldez recuperó en el Spotify Camp Nou una versión más reconocible, lo cual no impidió una nueva derrota, la cuarta consecutiva en encuentros oficiales.

El mejor Celta de la historia a domicilio (27 puntos en 16 salidas y solo tres derrotas lejos de Balaídos) buscará convertirse en el tercer equipo de LaLiga EA Sports que gana este curso en La Cerámica.

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Aitor Aguirre

Bajas del Celta

El entrenador gallego no podrá contar con el central sueco Carl Starfelt, con lumbalgia. Además, pierde por lesión al mediocentro uruguayo Matías Vecino y al extremo sueco Williot Swedberg, que se unen a Miguel Román.

Llama la atención los descartes por decisión técnica (Joseph Aidoo y Franco Cervi), en una lista con los canteranos Yoel Lago, Manu Fernández, Hugo González y Andrés Antañón.

Elogios de Claudio Giráldez

«Está haciendo uno de los mejores años de su historia en Primera División», dijo Giráldez sobre el Villarreal. «Creo que tiene muchísimo mérito, y más habiendo jugado también Champions», contextualizó.

«Tienen un plantillón, muchísimos recursos, un entrenador que lleva tiempo con ellos, una idea muy clara y muy reconocible de jugar..», enumeró. «Ojalá puedan estar un poquito más relajados, pero no lo creo, porque están haciendo una temporada completa y brillante», concluyó.