Directo Villarreal-Celta de Vigo: ¡Marcelino revoluciona el once! siete novedades respecto al Carlos Tartiere

El Villarreal CF cerrará una nueva jornada de domingo ante el Celta de Vigo a las 21:00 horas en el Estadio de la Cerámica. Los de Marcelino regresan a su feudo, después de tres jornadas consecutivas jugando como visitante, donde acumulan cuatro victorias seguidas y con el principal objetivo de sellar virtualmente la clasificación a la próxima edición de la Champions. Para ello, necesitarían un triunfo que aumente la distancia con el Real Betis a 15 puntos con 15 por disputar.

Para el encuentro, Marcelino García Toral adelantó varias rotaciones respecto al once inicial que alineó ante el Real Oviedo. Además, también informó de la probable ausencia de Mouriño, que recibió un pisotón en el Carlos Tartiere y tuvo que ser sustituído.

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