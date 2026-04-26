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Directo Villarreal-Celta de Vigo: ¡Marcelino revoluciona el once! siete novedades respecto al Carlos Tartiere
El cuadro 'groguet' tiene la oportunidad de aumentar la distancia respecto al Real Betis a 15 puntos con cinco jornadas por disputar
El Villarreal CF cerrará una nueva jornada de domingo ante el Celta de Vigo a las 21:00 horas en el Estadio de la Cerámica. Los de Marcelino regresan a su feudo, después de tres jornadas consecutivas jugando como visitante, donde acumulan cuatro victorias seguidas y con el principal objetivo de sellar virtualmente la clasificación a la próxima edición de la Champions. Para ello, necesitarían un triunfo que aumente la distancia con el Real Betis a 15 puntos con 15 por disputar.
Para el encuentro, Marcelino García Toral adelantó varias rotaciones respecto al once inicial que alineó ante el Real Oviedo. Además, también informó de la probable ausencia de Mouriño, que recibió un pisotón en el Carlos Tartiere y tuvo que ser sustituído.
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Saltan los futbolistas titulares del Villarreal a calentar al césped del Estadio de la Cerámica a falta de media hora para que arranque el encuentro. Al mismo tiempo lo hace el Celta de Vigo.
El Villarreal Femenino sumó ayer un empate ante el Albacete (2-2) en la penúltima jornada liguera y aseguró el factor campo para el play-off de ascenso a la Liga F. Puedes leer la crónica pinchando aquí.
Así está la clasificación de Primera División antes de que comience el Villarreal-Celta de Vigo. Una victoria del conjunto 'groguet' aumentaría la distancia con el Real Betis a 15 puntos y a 5 respecto al Atlético de Madrid, con solamente 15 por disputar.
En la previa del encuentro se realizará un homenaje a Sara Rubert Morano y Alexandra Svandova, las dos jugadoras que fueron campeonas de España con la Selección Valenciana Sub-14.
REGRESO DE LOGAN COSTA. La gran noticia del día de hoy es la vuelta a la convocatoria de Logan Costa que forma parte de la lista por primera vez en toda la temporada. El central natural de Cabo Verde sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en un amistoso de pretemporada.
ALINEACIÓN DEL CELTA. Estos son los once elegidos por Claudio Giraldez para saltar al césped del Estadio de la Cerámica. Borja Iglesias será la referencia del cuadro celeste.
ONCE INICIAL DEL VILLARREAL. Esta es la alineación que plantea Marcelino para tratar de asegurar la clasificación a la Champions. Vuelven Gerard Moreno y Mikautadze a la punta de ataque y Freeman debuta como titular.
Así está el césped del Estadio de la Cerámica a falta de una hora y media para que comience a rodar el esférico.
Todo lo que debes saber sobre el Villarreal-Celta de Vigo: objetivos, bajas, alineaciones... Accede a nuestra noticia pinchando aquí.
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