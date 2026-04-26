Lo que no viste del Villarreal-Celta | El regreso de Logan Costa y los éxitos de la Cantera Grogueta, colofón de un gran domingo
Gran ambiente en La Cerámica para disfrutar de un atractivo partido entre el Submarino y el conjunto celeste
De nuevo con Logan Costa
Regreso sorpresa del central caboverdiano, en su primera convocatoria del curso, después de lesionarse de gravedad en los primeros compases de la pretemporada (rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda). Las bajas, Diego Conde aparte, las de Juan Foyth, Santiago Mouriño y Tajon Buchanan.
La base
La Cerámica homenajeó más éxitos de la Cantera Grogueta. En la previa, el club reconoció a Sara Rubert y Alexandra Svandova, recientes campeonas de España sub-14 con la selección valenciana. Durante el descanso, turno de los triunfadores de la Yellow Cup Easter: el infantil sub-14 (campeón Oro), el juvenil sub-18 (campeón Oro) y el juvenil sub-18 de la Fundación Villarreal (campeón Plata) recibieron la ovación de la afición tras sus brillantes victorias.
Endavant Solidaritat
Estuvo presente en los alrededores del coliseo amarillo de la mano de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF), que sensibiliza sobre el acogimiento familiar mediante el taller infantil Un hogar acogedor, donde los niños pudieron dibujar a sus familias; así como en el mural participativo El voluntariado deja huella, abierto a todo el público asistente el partido.
La previa, con jamón
La peña protagonista de la previa del encuentro fue Celtic Submarí, que tuvo un detalle con todos los que se acercaron, por la tarde, a la sede de la Agrupació de Penyes del Villarreal (APV): un poco de pernil.
Día del Simpatizante
Fue, sin duda, otro de los platos fuertes del domingo. Arrancó hacia las 13.30 horas con la visita a la exposición de camisetas retro. Después de la muestra, los aficionados pudieron degustar una comida en la sede de la APV. Ya por la tarde, los seguidores tuvieron la oportunidad de conocer la historia del club con el acceso a Inmersión Villarreal, dentro de una promoción especial. Como momento culminante, los simpatizantes saltaron para fotografiarse con el once inicial del Submarino.
Una amplia oferta
Paralelamente, la plaza exterior del coliseo amarillo albergó, desde las 19.00 horas, una fan zone repleta de energía y música en directo a cargo de DJ Theo. Los más pequeños se lo pasaron en grande en el espacio del Club Groguet con un campo de 3×3 de juego libre, pintacaras, talleres de manualidades y tragabolas. Además, la previa contó con la habitual Play Zone de EA Sports, una activación de Ambar Triple Zero y una exposición de vehículos gracias a Quadis Marzá.
‘In memoriam’
En los compases previos a que el balón comenzase a rodar, recuerdo en La Cerámica tanto para la madre de Marcos Senna, como también para Honorio Gómez (exdelantero del Villarreal), ambos fallecidos de forma reciente.
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