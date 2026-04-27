Destacadas notas en la victoria del Villarreal frente al Celta: ¡Vota al mejor!

La Champions está ya a punto de caramelo para el Villarreal CF. El Submarino derrotó al Celta en el Estadio de la Cerámica (2-1) y dejó prácticamente encarrilado su regreso a la máxima competición europea. Le basta ahora con sumar un punto en las cinco jornadas que restan para sellar matemáticamente un objetivo que, salvo giro inesperado, puede certificar el próximo sábado ante el Levante.

El equipo de Marcelino regresaba a casa 37 días después y lo hizo con siete cambios respecto al once de Oviedo. Volvieron Comesaña, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze, y el plan se activó casi desde el vestuario. A los 23 segundos, Yoel Lago derribó a Moleiro y Gerard transformó un penalti tan madrugador como decisivo.

Con ventaja en el marcador, el Villarreal manejó el partido sin demasiados sobresaltos. Cerca de la media hora, Pedraza encontró espacio por la izquierda y su centro acabó en el 2-0 de Nicolas Pepe, validado tras revisión arbitral. Dos golpes, máxima eficacia y la clasificación de Champions un poco más cerca.

El Celta, en mala dinámica y aún tocado por su eliminación europea, apenas inquietó antes del descanso, aunque Arnau Tenas sostuvo al equipo en una ocasión de Sergio Carreira. Tras la reanudación, el Villarreal pudo sentenciar con Gerard, Gueye y Mikautadze, pero perdonó y acabó sufriendo.

Borja Iglesias recortó de penalti en el minuto 73, tras una repetición ordenada por el VAR. El partido pasó de la calma al suspense. Ferran Jutglà incluso rozó el empate con un remate al poste. El Submarino cerró filas, resistió el empuje final celeste y amarró tres puntos que le dejan con la Champions en la mano.

Aquí, las puntuaciones

Según el criterio de el Periódico Mediterráneo, estas son las notas de los jugadores del Villarreal.

El mejor

Pepe |8| Vuelve a ser ese futbolista amenazador y determinante de principios de temporada.

El resto de los titulares

Arnau Tenas |6| Conservó la titularidad y aportó tranquilidad. Llegó a detener el primer tiro del penalti a Borja Iglesias.

Freeman |7| Buenos minutos del estadounidense, elegido para el puesto de lateral derecho. Bien tanto en defensa como arriba.

Rafa Marín |6| Encuentro sin complicaciones para el central cedido por el Nápoles, ahora con un menor protagonismo.

Renato Veiga |6| El dinamismo de los atacantes del Celta le obligó a salir más de zona habitual de influencia. Acertado.

Pedraza |7| Importante despliegue en ataque, principalmente en el primer tiempo, asistente a Pepe en el 2-1.

Comesaña |6| También mejor primer tiempo que el segundo para el gallego, quizá en un rol menos llegador de lo habitual.

Pape Gueye |6| Se le negó por poco el gol antes de que un pequeño contacto a Borja Iglesias acabara en el penalti del 2-1.

Moleiro |7| Con espacios es uno de los jugadores con mayor capacidad para hallar el pase preciso. Le hicieron el penal del 1-0.

Gerard Moreno |7| Otro futbolista al que es una delicia verle jugar; inteligente como pocos, por ese juego entre líneas que le caracteriza.

Mikautadze |6| El georgiano disfrutó de pocas opciones de aumentar su cuenta realizadora, sin una excesiva clarividencia.

Gabriel Utiel

Los recambios

Parejo | 6 |. Sereno.

Alfon | 6 |. Profundo.

S. Cardona | 5 |. Defensivo.

Ayoze | 5 |. Cerca del 3-1.

Partey | sc |. Sin minutos.