Marcelino, después del Villarreal-Celta: "Estamos haciendo una temporada histórica"

El Villarreal CF consiguió asegurar virtualmente su clasificación a la próxima edición de la Champions League después de superar al Celta de Vigo en el Estadio de la Cerámica(2-1) gracias a los goles de Gerard Moreno y Nico Pepe. Marcelino García Toral destacó la capacidad de sus futbolistas en una dura temporada y que están muy cerca de lograr un hecho histórico, como es el de clasificarse por segundo año consecutivo a la Champions League.

Lee las declaraciones del técnico al completo a continuación.

Valoración del partido

Creo que hicimos un partido buenísimo. Siempre que inicias el partido ganando, eso te da seguridad. Tuvimos un dominio del partido durante los 90 minutos contra el tercer mejor equipo como visitante. Una victoria que nos hace casi rubricar una segunda participación consecutiva en Champions por primera vez en su historia. Ha sido una temporada muy complicada y darle la enhorabuena al equipo. Demuestra una temporada histórica.

El equipo supo aguantar la ventaja al final

Cometimos un penalti evitable. Tampoco me dio una sensación de miedo. Los jugadores que se incorporaron al terreno de juego nos dieron frescura y creo que estuvimos más cerca del 3-1 que del 2-2. Además, hicimos muy buenas jugadas contra presión.

Galería: La afición del Villarreal, presente para tratar de sellar la Champions / Gabriel Utiel

Temporada histórica con la clasificación virtual a Champions

Hay gente que quiere quitar méritos. A mí se me acaban los calificativos para describir la temporada que está haciendo el equipo. Siempre hay opiniones para todos los gustos. Estamos a falta de cinco jornadas y estamos sacando cinco puntos al Atlético de Madrid y 15 al Real Betis. Me parece una puntuación como la que viene haciendo el Atlético de Madrid en las últimas temporadas, donde hay tres equipos que son superiores al resto. Hace años lo hizo el Giro y a ver si somos capaces de que aparezca ahí el Villarreal. Jugamos otro partido en casa contra el Levante.

Gran nivel de Arnau Tenas

Ha parado un mano a mano con 2-0 en el primer tiempo y ha estado muy bien con los pies. Seguro en el juego aéreo. Nos ha gustado mucho a todos. Podía pensar que venía para jugar, en ningún caso nosotros le dijimos que así iba a ser, pero ha sabido aguantar y trabajar. Hasta ahora le había tocado más a Luiz Júnior, pero pensábamos que le tocaba una oportunidad. Además, dentro del vestuario siempre fue una persona positiva que sumaba.

El equipo rindió con siete modificaciones

Influye varios factores. Tenemos una plantilla que respeta a su cuerpo técnico. Hemos tomado decisiones para que así sea, porque creo que la mayoría de los futbolistas han participado en Champions y Liga. Nunca hicimos división y luego ellos han respetado las decisiones del cuerpo técnico. Creo que hemos trabajado con todos por igual desde el inicio. Hay una serie de automatismo que se ven en el equipo. Tiene mucho mérito.

Debut de Freeman

Ha hecho un gran partido. Tiene problemas con el idioma, se incorporó a un equipo hecho en diciembre, pero fue introduciéndose en los sistemas del equipo y me alegro mucho por él. Es un chico sensato, trabajador y prudente. Su edad y sus características nos hacen ver un buen futuro y presente para el Villarreal.

Gabriel Utiel

Lesión de Mouriño

Tendremos que valorar, pero quizás es algo más leve de lo que pensaba el futbolista. Es un problema en la rodilla donde ya había tenido un conflicto en noviembre, pero afortunadamente parece que se va a quedar en poca cosa. Tampoco ha participado un jugador hoy que tenía molestias como Buchanan.