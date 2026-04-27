David Cifuentes lleva al Villarreal C al 'play-off' de ascenso a 2ª RFEF: "Al empezar la temporada no nos pusimos límites"

El Villarreal C jugará la fase de ascenso a Segunda Federación dentro de un mes. El domingo, tras ganar al Atzeneta en el Mini Estadi (1-0), logró el billete para el ‘play-off’. «No ha sido nada fácil. Esta categoría es muy complicada y dura», dijo el preparador del segundo filial amarillo.

«Al empezar la temporada no nos pusimos límites», agregó David Cifuentes. En estas dos últimas jornadas que quedan se buscará alcanzar la tercera plaza (está a tres puntos) para tener a favor el factor campo en la eliminatoria.

Celebración en el césped del Mini tras ganar al Atzeneta y asegurar plaza de 'play-off'. / Juan Francisco Roca

«Al estar en un filial nuestro principal cometido es formar a los jugadores para afrontar retos más importantes. Una vez cumplido eso, porque los chavales han cogido cuajo con el paso de las jornadas, a partir de ahí la cuestión era ver hasta dónde éramos capaces de llegar. Y hemos llegado a este punto tan importante», destacó el entrenador del Villarreal C.

Pasaporte al 'play-off'

Eso sí, el pasaporte para el ‘play-off’ se consiguió tras ganar por la mínima al Atzeneta en un partido que costó más de la cuenta sacarse adelante. «No me marcho muy contento porque nos tenemos que exigir hacer mejores partidos», finalizó David Cifuentes.