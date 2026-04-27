El Villarreal bate un nuevo registro esta temporada... ¡No se cumplía desde hace casi una década!

El Villarreal CF ha encontrado en el Estadio de la Cerámica uno de los grandes pilares de su excelente temporada 2025/26 en cuanto al campeonato de Primera División se trata. De hecho, en el presente ejercicio, en LaLiga, Marcelino García Toral está coleccionando registros históricos en el Submarino, tanto personales con él en el banquillo como generales de la entidad de la Plana Baixa.

Sin ir más lejos, la victoria del pasado domingo ante el Celta de Vigo por 2-1 permitió al conjunto amarillo alcanzar un registro que no conseguía desde hacía casi una década: cinco triunfos consecutivos como local en una misma campaña liguera.

El dato confirma la fortaleza del equipo de Marcelino García Toral ante su afición y refuerza la sensación de que el Submarino ha convertido La Cerámica en un escenario de máxima exigencia para sus rivales. No es solo una cuestión de resultados, sino también de continuidad, madurez competitiva y capacidad para sacar adelante partidos de diferentes perfiles.

Los jugadores del Villarreal felicitan a Gerard Moreno tras el 1-0. / Gabriel Utiel

Un triunfo para confirmar la racha

Ante el Celta, el Villarreal volvió a golpear pronto. Gerard Moreno abrió el marcador en el primer minuto al transformar una pena máxima, dando al equipo una ventaja temprana que condicionó el encuentro. Antes del descanso, Nicolas Pepe amplió la renta en el minuto 29 y acercó al conjunto amarillo a una nueva victoria de peso en casa.

El equipo vigués recortó distancias en la segunda mitad por medio de Borja Iglesias, también desde el punto de penalti, y añadió incertidumbre al tramo final. Sin embargo, el Villarreal supo proteger su ventaja y cerrar un triunfo que tenía un valor añadido: prolongar una dinámica local que no se veía desde finales de 2016.

Marcelino, contento por el trabajo de sus jugadores ante el Celta de Vigo. / Gabriel Utiel

Cinco victorias seguidas en La Cerámica

La actual racha comenzó el pasado 9 de febrero, cuando el Villarreal se impuso con autoridad al Espanyol por 4-1. A partir de ahí, el equipo de Marcelino fue encadenando victorias en La Cerámica ante rivales de distinto perfil y con marcadores ajustados, pero siempre con la misma conclusión: los tres puntos se quedaron en Vila-real.

Después llegaron los triunfos ante el Valencia CF por 2-1, el Elche por 2-1, la Real Sociedad por 3-1 y, finalmente, el Celta por 2-1. Cinco partidos, cinco victorias y una sensación creciente de fiabilidad como local en una temporada en la que el Villarreal ha elevado su nivel competitivo en LaLiga.

Santi Comesaña, en el Villarreal - Celta. / Agencias

Un precedente que se remonta a 2016

Para encontrar una secuencia similar hay que retroceder a la temporada 2016/17, cuando el Villarreal firmó cinco victorias consecutivas en casa en el arranque del curso. Entonces, el equipo amarillo superó a la Real Sociedad por 2-1, a Osasuna por 3-1, al Celta por 5-0, a Las Palmas por 2-1 y al Betis por 2-0.

Desde entonces, el Submarino no había logrado enlazar una serie semejante como local en una misma campaña liguera. Por eso, el registro actual tiene un peso especial: no solo habla del buen momento del equipo, sino también de la dificultad de sostener una dinámica ganadora durante varios encuentros consecutivos en Primera División.

Rafa Marín, en el Villarreal - Celta. / Andreu Esteban / EFE

El récord histórico, todavía al alcance

La racha, además, puede tener continuidad. El Villarreal todavía debe disputar en La Cerámica tres compromisos ligueros ante Levante, Sevilla y Atlético de Madrid. Si el equipo de Marcelino logra ganar esos tres partidos, igualaría el mejor registro local de su historia en Primera División: ocho victorias consecutivas en casa, alcanzadas en la temporada 2014/15.

El reto es exigente, pero también estimulante. El Villarreal llega al tramo decisivo del campeonato con una dinámica sólida, con confianza y con La Cerámica convertida de nuevo en un factor diferencial. Una década después, el Submarino vuelve a encadenar cinco victorias seguidas en casa y se permite mirar más arriba: hacia un récord histórico que todavía puede caer.