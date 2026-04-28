Arnau Tenas responde con creces a la apuesta de Marcelino en la portería del Villarreal
Segunda titularidad del meta barcelonés que, tras generar dudas ante el Oviedo, brilló ante el Celta dando la razón al técnico
El portero afirma sentirse feliz en el Submarino: "Llevo casi un año aquí y parece que lleve toda la vida"
La portería del Villarreal CF volvió a tener nombre propio ante el Celta de Vigo. Arnau Tenas, en su primera temporada como amarillo y después de muchos meses de trabajo silencioso a la sombra, encadenó su segunda titularidad consecutiva en Liga y aprovechó la oportunidad que le está brindando Marcelino García Toral.
El guardameta ya había jugado de inicio en el empate ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere (1-1) y repitió el pasado domingo ante el conjunto vigués en el Estadio de la Cerámica (2-1), en una victoria de peso para un Submarino que mantiene firme su candidatura a la Champions League.
Una actuación que refuerza su candidatura bajo palos
El partido tenía varias lecturas, pero una de ellas quedó bajo palos. Tenas no solo transmitió seguridad en una noche exigente, sino que dejó una acción de enorme mérito al detener un penalti a Borja Iglesias.
La parada, sin embargo, no tuvo efecto definitivo en el marcador porque el lanzamiento tuvo que repetirse por la entrada de Rafa Marín en el área. En la segunda tentativa, el delantero internacional del Celta sí marcó el 2-1, un gol que estrechó el resultado y obligó al Villarreal a cerrar el choque con madurez.
Arnau Tenas: “Siempre intento dar lo mejor de mí”
Tenas no ocultó su satisfacción 24 horas después de ser parte importante en el triunfo ante los celestes. El portero destacó el trabajo colectivo del Villarreal y la importancia de haber sabido competir hasta el final.
«Siempre intento dar lo mejor de mí para el equipo. Sabíamos a qué teníamos que jugar y solo me queda que felicitar a mis compañeros por el esfuerzo increíble realizado», reconoció el meta.
Sobre la pena máxima detenida a Borja Iglesias, el barcelonés explicó la jugada con naturalidad: «Paré el primer penalti y, por cosas del fútbol, tuvo que repetirse y luego ya por mala suerte, pues marcaron. Pero bueno, hicimos un muy buen partido, desde principio al final, y en este campazo lograr un triunfo así, pues es mejor aun».
El trabajo diario, clave en su vuelta a la titularidad
La situación de Arnau Tenas no ha sido sencilla durante la temporada. El portero llegó al Villarreal con ambición, pero ha tenido que esperar su momento desde un rol secundario. Ahora, con dos titularidades consecutivas, ha encontrado una ventana para demostrar su nivel.
En relación a la ocasión de volver al once, el cancerbero ofreció su punto de vista: «Venía esperando mi oportunidad. Soy un persona de día a día, que trabajo mucho. En el fútbol se toman decisiones y, bueno, el míster decidió ponerme estos dos últimos partidos y yo, contento, a dar el máximo y seguir trabajando».
El guardameta también quiso remarcar su adaptación al club y al vestuario amarillo: «Estoy muy contento por jugar, por poder dar los mejor de mí para este equipo y para este club. Estoy feliz aquí, llevo casi un año y parece que lleve toda la vida. Y estoy trabajando mucho para poder jugar, y gracias a todo el mundo lo he podido hacer posible».
La Champions, todavía pendiente de cerrar
El triunfo ante el Celta acerca al Villarreal a su gran objetivo de la temporada, pero Arnau Tenas no quiere dar nada por hecho. El portero prefiere mantener el discurso prudente hasta que la clasificación europea sea matemática.
«La clasificación para la Champions es virtual, pero prefiero que sea matemática. Tenemos que seguir así, sumando de tres en tres, y poder lograr el billete europeo cuanto antes», enfatizó.
Marcelino avala su rendimiento
La actuación de Arnau Tenas también tuvo respuesta desde el banquillo. Marcelino elogió su nivel y explicó los motivos por los que ha decidido darle continuidad en la portería del Villarreal.
«Estuvo muy bien con los pies, seguro en el juego aéreo, rápido, y viene trabajando muy bien», destacó el técnico amarillo.
El portero respondió con reflejos, presencia y serenidad. Su partido ante el Celta no solo refuerza la confianza del entrenador, sino que también confirma que el Villarreal cuenta con una alternativa fiable bajo palos en el tramo decisivo de la temporada. En plena pelea por la Champions, Arnau Tenas ha pasado de esperar su oportunidad a aprovecharla con personalidad.
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