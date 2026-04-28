Vila-real se suma a la Red de Ciudades de LaLiga para combatir el odio a través del fútbol de la mano del Villarreal CF

La ciudad de Vila-real ha estado presente este martes en la presentación de la Red de Ciudades de LaLiga, una iniciativa impulsada por LaLiga y la Federación Española de Municipios y Provincias con el objetivo de articular un marco estable de colaboración entre ayuntamientos, clubes e instituciones para combatir el odio en todas sus manifestaciones a través del fútbol.

El acto, celebrado en Madrid, en la sede de la FEMP, ha contado con la participación del concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Vila-real, Diego Vila, en representación de la ciudad, en una jornada que refuerza el papel de los municipios con presencia de clubs de LaLiga como agentes clave en la promoción de entornos más seguros, inclusivos y respetuosos.

Los jugadores del Villarreal celebran un gol ante el Celta. / Andreu Esteban / EFE

El propósito

La Red de Ciudades de LaLiga nace con vocación de permanencia y pone el foco, en una primera fase, en la lucha contra el racismo, el bullying, la xenofobia y otras formas de odio, a través del desarrollo de programas formativos, talleres y campañas de sensibilización.

Diego Vila ha destacado que “Vila-real da un paso adelante con su adhesión a la Red de Ciudades de LaLiga, junto al Villarreal CF, reafirmando nuestro compromiso contra el racismo, la homofobia y cualquier forma de odio”. El concejal ha subrayado también que “somos una ciudad abierta, comprometida y ejemplo de convivencia dentro y fuera del deporte”.

La afición del Villarreal, antes del partido ante el Celta. / Gabriel Utiel

Implicación de Vila-real

Con esta participación, Vila-real refuerza su implicación en iniciativas que utilizan el deporte como herramienta de cohesión social y como vehículo para promover valores como el respeto, la inclusión y la convivencia, en alianza con instituciones y entidades de referencia en el ámbito estatal.

La presentación de la red ha reunido a representantes institucionales, municipales y deportivos en un proyecto pionero que sitúa al fútbol profesional como motor de transformación social y que aspira a multiplicar su impacto en los territorios a través de la colaboración entre ciudades, clubes y administraciones.

El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Vila-real, Diego Vila, junto al presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Mediterráneo

Con esta nueva adhesión, Vila-real continúa consolidando su apuesta por una ciudad abierta, diversa y comprometida con los valores democráticos y con la lucha activa contra cualquier forma de discriminación u odio.