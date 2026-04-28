El Villarreal afronta un mes de mayo clave para hacer historia en LaLiga

El Villarreal CF entra en el mes decisivo de la temporada con la posibilidad de firmar una de las páginas más importantes de su historia en Primera División. El conjunto amarillo afronta las cinco últimas jornadas de LaLiga 2025/26 desde la tercera posición, con 65 puntos, una renta muy importante sobre sus perseguidores y a solo un punto de certificar matemáticamente su clasificación para la próxima edición de la Champions League.

El escenario es inmejorable para un equipo que ha convertido la regularidad liguera en su gran argumento competitivo. Después de vencer al Celta en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal no solo dio otro paso de gigante hacia la Liga de Campeones, sino que reforzó su candidatura a terminar el campeonato en una tercera plaza que tendría un valor histórico.

Gol de penalti de Nicolas Pepe en el Oviedo-Villarreal. / MIKI LÓPEZ / LNE

Una Champions que puede ser doblemente histórica

La clasificación para la Champions League ya sería un éxito mayúsculo, pero el reto tiene una dimensión todavía mayor. El Villarreal puede disputar la máxima competición continental por segunda temporada consecutiva por primera vez en su historia, un registro que habla del crecimiento deportivo del club y del impacto del trabajo de Marcelino García Toral al frente del banquillo.

El propio técnico asturiano no escondió la trascendencia del momento tras la victoria ante el Celta, un triunfo que dejó al Submarino muy cerca de cerrar matemáticamente su presencia entre los mejores de Europa.

“Es una temporada histórica y hay que agradecérselo a los jugadores. Esta victoria que nos hace casi rubricar una segunda participación consecutiva en la Liga de Campeones por primera vez en la historia. No es sencillo sacar 15 puntos al quinto a falta de cinco jornadas”, dijo el técnico Marcelino tras la victoria contra el Celta.

Marcelino dialoga con Alberto Moleiro y Sergi Cardona, en el Camp Nou. / Toni Albir

La frase resume el sentir del vestuario y del club. El Villarreal ha llegado al tramo final con una ventaja que le permite depender de sí mismo no solo para asegurar la Champions, sino también para defender una tercera posición que elevaría aún más el listón de una campaña sobresaliente.

Tres rivales de la zona baja para abrir mayo

El calendario que le resta al Villarreal presenta una particularidad clara: el equipo amarillo se medirá en el mes de mayo a varios rivales inmersos en la lucha por la permanencia. El Submarino abrirá el mes con tres encuentros consecutivos ante Levante, Mallorca y Sevilla, tres equipos situados entre los cuatro últimos clasificados y necesitados de puntos para seguir peleando por la salvación.

El primer compromiso será en el Estadio de la Cerámica ante el Levante UD, el sábado 2 de mayo a las 14.00 horas. Será un derbi autonómico con mucho en juego para ambos equipos: el Villarreal buscará acercarse todavía más a la Champions y el conjunto granota tratará de sumar en plena batalla por la permanencia.

Moleiro, Pepe y Gerard celebran uno de los tantos ante la Real Sociedad. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Una semana después, el equipo de Marcelino visitará al Real Mallorca en Son Moix, el domingo 10 de mayo, también a las 14.00 horas. El conjunto balear será otro rival peligroso por su situación clasificatoria y por la exigencia habitual de jugar en Palma. Apenas tres días más tarde, el Villarreal volverá a jugar en casa ante el Sevilla FC, el miércoles 13 de mayo a las 19.00 horas, en otro duelo clave frente a un adversario obligado a competir cada punto.

Vallecas y Atlético, dos últimas pruebas de nivel

Tras esa serie de tres partidos ante equipos de la zona baja, el Submarino afrontará las dos últimas jornadas con un cierre de calendario de alta exigencia. Primero visitará al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, con horario todavía por determinar, en el antepenúltimo fin de semana de mayo. El conjunto madrileño también pelea por alejarse de la zona comprometida, por lo que el duelo se presenta como otra prueba de máxima tensión competitiva.

Alberto Moleiro está cuajando una gran temporada con el Villarreal y la afición lo pide para la selección española. / Villarreal CF

La temporada se cerrará en el Estadio de la Cerámica frente al Atlético de Madrid, en un partido con aroma grande y que puede servir para poner el broche a una campaña histórica. El duelo ante el equipo rojiblanco puede ser determinante para confirmar la tercera plaza o para celebrar ante la afición una clasificación europea de enorme valor.

La Cerámica, clave en la recta final

El Villarreal llega a este tramo final con una fortaleza especialmente importante en casa. La victoria contra el Celta supuso la quinta consecutiva como local, una racha que el club no alcanzaba desde finales de 2016. Ese dato refuerza la importancia de La Cerámica en el desenlace de la temporada, ya que tres de los cinco partidos restantes se disputarán ante la afición amarilla.

Pape Gueye, durante el Levante-Villarreal de la primera vuelta. / Francisco Calabuig

Levante, Sevilla y Atlético de Madrid pasarán por Vila-real en un mes que puede definir el lugar exacto que ocupará esta plantilla en la historia reciente del club. El objetivo inmediato es cerrar la clasificación matemática para la Champions, pero el desafío va más allá: conservar la tercera plaza y terminar una temporada que ya apunta a ser una de las más completas del Villarreal en Primera División.

El Submarino depende de sí mismo, llega lanzado y tiene a tiro un logro que hasta ahora nunca había conseguido: enlazar dos presencias consecutivas en la Liga de Campeones. Mayo dictará sentencia, pero el Villarreal ya está ante una oportunidad histórica.