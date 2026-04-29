Informe | La Champions League ya no es un castigo para el Villarreal

El Villarreal CF ha vivido esta temporada 2025/26 su quinta participación en la fase de grupos o fase regular de la UEFA Champions League. El dato no es menor, porque la historia demuestra que cada vez que el Submarino ha compaginado LaLiga y Champions, el campeonato doméstico ha sufrido de una forma u otra. Esta vez, sin embargo, el equipo de Marcelino García Toral ha cambiado el guion.

A falta del tramo final de competición, el conjunto groguet aparece en 3ª posición de LaLiga, con 65 puntos en 33 jornadas, 20 victorias, 5 empates, 8 derrotas, 59 goles a favor y 38 en contra. Un registro que le permite mirar de frente a la zona Champions, ya que está a un solo punto de certificar la clasificación matemática, y que convierte la temporada en una de las más sólidas de su historia reciente en Primera División.

Unos registros en año de Liga de Campeones que no ha perjudicado al Submarino, contrario a anteriores precedentes, como campañas a mitad de tabla o el fatídico ejercicio 2011/12, en el que se descendió a Segunda División jugando la máxima competición continental.

Mediterráneo te ofrece el análisis de las actuaciones ligueras en las temporadas en las que el Villarreal jugó la Champions.

Riquelme se tapa la cara tras fallar el penalti en ‘semis’ de la 2005/06. / PAU BELLLIDO

2005/06: la Champions que cambió la historia

La primera gran aventura llegó en la temporada 2005/06. Aquel Villarreal de Manuel Pellegrini, con Riquelme, Forlán, Senna, Sorín o Gonzalo Rodríguez, alcanzó las semifinales de la Champions League y se quedó a un penalti de forzar la prórroga ante el Arsenal. Fue una campaña legendaria en Europa, pero más terrenal en Liga.

El Submarino terminó séptimo, con 57 puntos, 14 triunfos, 15 empates, 9 derrotas, 50 goles a favor y 39 en contra. El premio fue la Intertoto, no una clasificación europea directa de mayor nivel. En la Copa del Rey cayó en octavos de final contra el Valencia CF.

El Arsenal eliminó al Submarino en cuartos de la 2008/09. / Felipe Trueba

2008/09: el Villarreal más equilibrado

La temporada 2008/09 fue la referencia más estable antes del presente curso. El Villarreal alcanzó los cuartos de final de la Champions, otra vez con el Arsenal como verdugo, y en Liga terminó quinto, con 65 puntos, 18 victorias, 11 empates, 9 derrotas y 61 goles a favor.

Fue una campaña de gran madurez competitiva. El equipo se clasificó para la Europa League, aunque la Copa dejó una mancha inesperada: eliminación en dieciseisavos ante el Poli Ejido.

El ejercicio 2011/12 se jugó Champions pero se descendió a Segunda División. / Manolo Nebot

2011/12: la Champions más amarga con descenso incluido

El peor precedente llegó en la 2011/12. El Villarreal jugó Champions, pero la temporada acabó en drama. Fue eliminado en la fase de grupos y terminó 18º en LaLiga, descendiendo a Segunda División en la última jornada.

Sus números reflejan el golpe: 41 puntos, 9 victorias, 14 empates, 15 derrotas, 39 goles a favor y 53 en contra. Fue la campaña que enseñó la cara más dura de competir en la élite europea sin estabilidad, con lesiones, cambios de entrenador y una plantilla muy castigada. En Copa, el recorrido también acabó en dieciseisavos ante el Mirandés.

La alegría del Villarreal de Unai Emery al eliminar al Arsenal en cuartos de final de la Champions 21/22 tras haber ganado la Europa League 20/21. / Agencias

2021/22: semifinales europeas, séptimo puesto en Liga

La 2021/22 volvió a colocar al Villarreal en el mapa europeo. El equipo de Unai Emery alcanzó las semifinales de la Champions, después de eliminar a Juventus y Bayern, y cayó ante el Liverpool. Fue otra gesta continental, pero la Liga volvió a resentirse.

El Villarreal acabó séptimo, con 59 puntos, 16 victorias, 11 empates, 11 derrotas, 63 goles a favor y solo 37 en contra. Se clasificó para la Conference League gracias al reparto de plazas europeas, pero quedó lejos de repetir clasificación para la Champions vía Liga. En Copa del Rey fue eliminado en dieciseisavos frente al Sporting de Gijón.

El presente ejercicio 25/26: mala Champions League y excelente Liga. / Agencias

2025/26: fracaso europeo, respuesta histórica en LaLiga

La gran paradoja llega esta temporada. En la Champions 2025/26, el Villarreal no estuvo al nivel esperado: acabó 35º en la fase liga, con un punto, ninguna victoria, un empate, siete derrotas, cinco goles a favor y 18 en contra. También cayó pronto en la Copa del Rey, eliminado por el Racing de Santander en dieciseisavos tras perder 2-1.

Pero la respuesta en LaLiga ha sido la mejor noticia del curso. Lejos de venirse abajo, el equipo ha construido una temporada de enorme regularidad, instalado en la tercera plaza y con números que le permiten aspirar a una nueva clasificación para la Champions. La diferencia respecto a otros años es evidente: esta vez, el golpe europeo no ha arrastrado al Villarreal en el campeonato nacional.

Pellegrini, triste en el duelo de cuartos de final del ejercicio 2008/09. / Manolo Nebot

El dato clave del Villarreal

De sus cinco temporadas con Champions, el Villarreal ha vivido de todo: dos semifinales históricas, unos cuartos de final, un descenso y una fase regular decepcionante. Pero nunca había logrado sostener una Liga tan fuerte en paralelo a una campaña europea de máxima exigencia.

La Champions siempre fue un escaparate y, a la vez, una prueba de resistencia. En 2025/26, el Villarreal no ha brillado en Europa, pero sí ha demostrado algo igual de importante para su crecimiento: que ya puede sobrevivir al desgaste continental y seguir compitiendo arriba en Primera División.