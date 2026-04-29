Villareal CF | Ayoze Pérez y Marta Querol, protagonistas de una cita muy especial de la peña Sant Pasqual

Los futbolistas del Villarreal CF Ayoze Pérez y Marta Querol han visitado a la peña Sant Pasqual en una jornada festiva, cercana y muy emocionante para el sentimiento groguet. La agrupación vila-realense celebra este año su 25º aniversario, una fecha muy especial para una peña que lleva un cuarto de siglo acompañando al Submarino, viviendo sus grandes noches y manteniendo viva la pasión amarilla generación tras generación.

El encuentro se ha celebrado en la sede de la Agrupació de Penyes del Villarreal CF (APV), situada a escasos metros del Estadio de la Cerámica, un escenario simbólico para una cita cargada de recuerdos, orgullo y villarrealismo. Allí, los peñistas han recibido a dos representantes de lujo del club, en un acto que volvió a demostrar el fuerte vínculo que existe entre la entidad, sus futbolistas y una afición que siempre ha sido una parte fundamental del crecimiento del Villarreal.

Ayoze y Raquel reciben la ovación de los asistentes. / VILLARREAL CF

Durante la jornada, los aficionados groguets pudieron conocer de cerca a Ayoze Pérez y Marta Querol, conversar con ellos y compartir anécdotas, recuerdos e historias acumuladas durante estos 25 años de vida de la peña. No faltaron las sonrisas, los momentos emotivos ni las referencias a todo lo vivido por el Villarreal en este tiempo, desde los días de crecimiento hasta las grandes gestas europeas que han colocado al club en el mapa del fútbol nacional e internacional.

Ayoze, con una sonrisa durante el acto. / VILLARREAL CF

Los más jóvenes conocen a Ayoze y Querol

La visita también permitió a los más jóvenes disfrutar de un momento especial junto a dos futbolistas del Submarino, mientras que los peñistas más veteranos pudieron recordar el camino recorrido desde la fundación de la peña Sant Pasqual hasta la actualidad. Un aniversario que no solo mira al pasado, sino también al presente y al futuro de una agrupación que continúa formando parte activa del tejido social y deportivo de Vila-real.

Como broche de oro, los asistentes tuvieron la oportunidad de charlar con los jugadores, pedirles autógrafos y fotografiarse junto a ellos para guardar un recuerdo inolvidable de una celebración muy especial. Una jornada de convivencia, emoción y orgullo groguet que sirvió para rendir homenaje a 25 años de fidelidad, pasión y compromiso con el Villarreal CF.