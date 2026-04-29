Villarreal B: El equipo busca dos objetivos finales importantes para el futuro del equipo
Primero, asegurar plaza de 'play-off'; luego, buscar factor campo a favor en la fase de ascenso
Le quedan dos objetivos por cerrar al Villarreal B en las próximas semanas. Uno va primero, asegurar plaza de ‘play-off’, y el otro es luchar por acceder a dicha fase de ascenso teniendo el factor campo a favor. Eso pasa por acabar segundo o tercer clasificado. Así se aseguraría jugar el segundo partido de la semifinal en el Mini Estadi.
Para conseguir esos dos objetivos hay que ir partido a partido. La plaza de ‘play-off’ solo está encarrilado, no asegurado. Hará falta ganar dos o tres partidos de los cuatro partidos que restan por disputarse de la fase regular. El Villarreal B le saca tres puntos al Cartagena, primero de los equipos que no está en zona de ‘play-off’ y cuatro respecto al Algeciras. Son los dos rivales directos.
Una vez se asegure matemáticamente la plaza para la fase de ascenso, se intentará quedar lo más arriba posible. La cuarta plaza actual del equipo de David Albelda no le otorga el factor campo. Tocará quedar segundo o tercero. El partido de vuelta de la primera eliminatoria (semifinal) se jugaría como local (en este caso en el Mini Estadi).
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