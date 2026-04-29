El Villarreal limita a 600 las entradas para la afición del Levante por restricciones de aforo en La Cerámica

El Villarreal CF ha querido dejar constancia, mediante un comunicado, que ha destinado un total de 600 entradas de zona visitante para los aficionados del Levante UD de cara al partido del próximo sábado en el Estadio de la Cerámica, correspondiente a la 34ª jornada de Primera División y que arrancará a las 14.00 horas. Esa cifra, según ha explicado el club de la Plana Baixa, es el máximo número de localidades que puede ofrecer para la afición desplazada por motivos de aforo y restricciones en el recinto de Vila-real.

La medida afecta directamente a un desplazamiento que se prevé importante por parte de la hinchada granota, en un encuentro de máxima exigencia para ambos equipos. El Submarino llega con el objetivo de seguir consolidando su posición en la zona noble de la clasificación y acercarse a la Champions League, mientras que el Levante afronta la cita inmerso en la pelea por la permanencia. Un derbi autonómico con mucho en juego y con una presencia visitante que, al menos de forma oficial, quedará limitada a esas 600 localidades.

Pape Gueye, durante el Levante-Villarreal de la primera vuelta. / Francisco Calabuig

Una restricción aplicada desde el inicio del curso

El club amarillo ha detallado que la zona visitante está ubicada en la parte alta del Gol Norte y que no existe margen para ampliar ese cupo. No se trata, además, de una decisión puntual para el partido ante el Levante, sino de una circunstancia que se viene produciendo desde el arranque de la temporada. Todas las aficiones visitantes que han acudido esta campaña al Estadio de la Cerámica han contado con ese mismo número máximo de entradas.

El motivo está en las limitaciones de aforo que afectan al estadio desde las obras realizadas en la última reforma. Aunque el recinto presenta una capacidad superior sobre el papel, el Villarreal no puede utilizar la totalidad de los asientos disponibles en los encuentros oficiales. En la práctica, el club dispone actualmente de 21.332 entradas por partido, una cifra que condiciona tanto la distribución general como el espacio destinado a los seguidores visitantes.

Moleiro, con el esférico en el Levante-Villarreal / LaLiga

Asientos libres, pero no disponibles

Esta situación provoca una imagen llamativa: en algunos partidos pueden apreciarse zonas con asientos libres, pero eso no significa que el club pueda ponerlos a la venta. Esas localidades quedan fuera del uso permitido por las restricciones de aforo vigentes, por lo que el Villarreal no tiene capacidad para comercializarlas ni para ampliar la presencia de aficionados desplazados.

La limitación cobra especial relevancia en partidos de alta demanda, como ocurre con la visita del Levante, donde la cercanía geográfica y la importancia clasificatoria elevan el interés de la afición granota. Aun así, el Submarino se mantiene sujeto a los parámetros establecidos y no podrá superar las 600 entradas asignadas a la zona visitante.

La 'marea grogueta' acudió en 600 seguidores al campo del Levante para animar al Villarreal. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El club ya busca soluciones para recuperar capacidad

Esta restricción es una de las razones por las que el Villarreal CF trabaja en mejoras para el Estadio de la Cerámica con el objetivo de recuperar aforo y optimizar el uso del recinto. La entidad grogueta considera importante poder disponer de una mayor capacidad real en sus partidos, tanto para atender la demanda de su propia masa social como para cumplir con las necesidades organizativas de encuentros de máxima expectación.

Mientras tanto, el duelo ante el Levante UD se disputará con ese límite ya establecido para la afición visitante. Un partido clave en La Cerámica, con ambiente de derbi, necesidades clasificatorias muy marcadas y una presencia granota que estará condicionada por las restricciones actuales del estadio amarillo.