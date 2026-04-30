Etta Eyong, cuestión de ‘pasta’ antes de volver a La Cerámica: ¿cuánto tiene que pagar el Levante al Villarreal para que juegue?

El Villarreal CF-Levante UD de este sábado, 2 de mayo del 2026, a las 14.00 horas en el Estadio de la Cerámica, llega cargado de tensión clasificatoria, rivalidad autonómica y necesidades cruzadas. Pero el derbi también tiene un nombre propio que mezcla fútbol y dinero: Etta Eyong. El delantero camerunés del Levante UD, que perteneció al Villarreal CF, vuelve a estar condicionado por una cláusula incluida en el acuerdo de traspaso entre ambos clubs.

La situación es clara: Etta Eyong solo podrá jugar contra el Villarreal si el Levante paga 300.000 euros al Submarino. Esa cantidad quedó pactada para cada uno de los dos enfrentamientos directos de la temporada, por lo que el conjunto granota debe decidir de nuevo si le compensa asumir ese coste para poder utilizar a uno de sus delanteros más determinantes.

El precedente del Ciutat de València

No es una situación nueva. En la primera vuelta, disputada en el Ciutat de València, el Levante ya afrontó el mismo dilema y decidió pagar para que el atacante pudiera vestirse de corto ante su exequipo. Aquel encuentro acabó con triunfo del Villarreal por 0-1, gracias a un gol de Georges Mikautadze en la segunda mitad.

Etta Eyong entró en el minuto 65, con el partido ya cuesta arriba para el Levante, participando en el tramo final de un choque que el equipo de Marcelino García Toral supo controlar para llevarse tres puntos de enorme valor. Ahora, con el calendario mucho más avanzado y los objetivos más definidos, la decisión granota vuelve a tener un peso especial.

Una decisión deportiva y económica

El Levante se encuentra en plena pelea por la permanencia y necesita todos los recursos posibles para competir en La Cerámica. En ese contexto, renunciar a Etta Eyong sería una decisión de impacto deportivo. Sin embargo, pagar 300.000 euros por un solo partido tampoco es un asunto menor para una entidad que mide cada movimiento económico.

Ahí aparece el verdadero debate: ¿merece la pena pagar por alinear a Etta Eyong ante el Villarreal? La respuesta no depende únicamente de su estado de forma, sino también del valor que el Levante conceda a un partido que puede ser clave en la lucha por seguir en Primera División.

El Villarreal se protegió en el traspaso

La operación que llevó a Etta Eyong del Villarreal al Levante siempre tuvo varias aristas. El Submarino aceptó su salida, pero se reservó condiciones para protegerse ante la progresión de un futbolista joven, potente, con gol y con mercado. El club amarillo conocía bien el potencial del camerunés y por eso incluyó diferentes mecanismos económicos en el acuerdo.

Para el Levante, el fichaje fue una apuesta deportiva importante. Etta Eyong ha aportado presencia, profundidad, capacidad para atacar espacios y amenaza en el área. Para el Villarreal, en cambio, su regreso a La Cerámica como rival tiene una lectura añadida: si juega, será porque el Levante ha aceptado pagar.

Ruben Uría, segundo entrenador del Villarreal, y Etta Eyong hablando antes del partido del Ciutat de València. / Pablo Casado

Etta Eyong, protagonista incluso antes del partido

El derbi entre Villarreal CF y Levante UD ya tenía suficientes argumentos por sí solo. El Submarino busca acercarse a la Champions y el Levante necesita puntos para alimentar sus opciones de salvación. Pero la situación de Etta Eyong añade un ingrediente distinto, casi de mercado, a un partido de máxima tensión competitiva.

La decisión final marcará la previa. Si el Levante paga, el camerunés estará disponible para intentar hacer daño a su antiguo club. Si no lo hace, el atacante se quedará fuera por una cuestión económica. En cualquier caso, Etta Eyong ya juega su propio partido antes de saltar al césped.

Porque esta vez, más que nunca, su presencia en La Cerámica no será solo cuestión de goles, de táctica o de necesidad. Será, sobre todo, cuestión de ‘pasta’.

Así le ha ido: del cielo a tocar el suelo

La salida de Etta Eyong del Villarreal al Levante no fue una operación cualquiera. El club amarillo se protegió con diferentes condiciones económicas y deportivas, consciente del potencial de un futbolista joven y con mercado. El Levante, por su parte, apostó por un delantero con margen de crecimiento y capacidad para marcar diferencias en la lucha por mantenerse en LaLiga EASports.

Así lo hizo al principio. Tras anotar un gol y repartir dos asistencias en las tres primeras jornadas de groguet, hizo otros cinco tantos en sus primeras siete apariciones ligueras con los granota. Pero, desde el tanto que le hizo al Mallorca el 26 de octubre en Son Moix, nada de nada (falló un penalti ante el Celta, a la semana siguiente), habiendo cedido el testigo, entre otros, a Carlos Espí.

No es titular desde el 8 de febrero y viene de fallar una ocasión increíble en el 0-0 en casa del Espanyol.

Ante se panorama, parece difícil que el Levante pague 0,3 millones y que juegue este sábado...