Gerard Moreno ya mira de cerca a Villa, Aspas y Aduriz en El Olimpo de los grandes goleadores españoles del siglo XXI

Gerard Moreno sigue agrandando su leyenda y su lugar en la historia reciente del fútbol español. El delantero y primer capitán del Villarreal CF ya forma parte de la élite de los máximos goleadores españoles del siglo XXI en Primera División, es decir, ha entrado en El Olimpo del gol en una clasificación en la que solo tres nombres de enorme peso como David Villa, Iago Aspas o Aritz Aduriz aparecen claramente por delante.

El Killer de Santa Perpètua de Mogoda se sitúa 4º en el ránking de máximos anotadores nacionales con 130 goles en las ligas de Primera División del siglo XXI, con un gol más que Roberto Soldado (5º, 129) y por delante de Álvaro Negredo, que figura con 128 como 6º.

Los jugadores del Villarreal felicitan a Gerard Moreno tras el 1-0 ante el Celta. / Gabriel Utiel

Ello se debe al último tanto de Gerard logrado ante el Celta de Vigo, de penalti, lo que le permitió superar a Soldado y colocarse cuarto en solitario entre los españoles de este siglo.

Una carrera de regularidad

La dimensión del registro se entiende mejor al repasar su evolución en cuanto a su carrera futbolística. Gerard Moreno, que actualmente tiene 34 años, no irrumpió como un goleador de impacto inmediato, sino como un delantero de maduración progresiva.

Mediterráneo

Tras pasar por el Real Mallorca en Segunda División, donde firmó 11 goles en la temporada 2013/14, se consolidó en Primera con el Submarino en la 2014/15, curso en el que anotó 7 tantos.

Su salto definitivo llegó en el Espanyol, donde marcó 7, 13 y 16 goles entre 2015 y 2018. Aquel rendimiento le abrió la puerta de regreso al club de la Plana Baixa, donde ha alcanzado su plenitud competitiva y donde se ha convertido en máximo goleador histórico amarillo, además de referencia ofensiva y capitán.

Gerard Moreno se sitúa 4º en el ránking de máximos anotadores nacionales con 130 goles en las ligas de Primera División del siglo XXI. / Villarreal CF

Su pico: 23 goles en la 2020/21

El mejor curso liguero de Gerard fue la temporada 2020/21, en la que firmó 23 goles en Primera División. Aquel año confirmó su condición de delantero total: remate, pausa, asociación, penalti, último pase y lectura de juego. No solo era un 'nueve', sino también un futbolista capaz de organizar ataques desde la frontal, siendo clave en la consecución del título de la UEFA Europa League, el primero de la historia del Submarino.

El capitán del Villarreal, Gerard Moreno, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva de Miralcamp. / Toni Losas

9 goles en 18 partidos

Desde entonces, las lesiones han condicionado parte de su continuidad en el conjunto amarillo, pero no han borrado su eficacia. Incluso en campañas con menos minutos, Gerard Moreno ha mantenido una relación muy alta entre participación y gol. Esta temporada 2025/26, hasta la fecha, suma 9 goles en 18 partidos de LaLiga, un promedio que confirma que su olfato sigue intacto.

Entre los mejores de este siglo

El ranking de realizadores nacionales en el siglo XXI deja clara la magnitud del registro. El mítico David Villa lidera dicha tabla con 184 goles, seguido por el todavía en activo Iago Aspas, con 168, y el actual relaciones institucionales del Mallorca y adjunto a la dirección deportiva Aritz Aduriz, con 158. Por detrás aparece ya Gerard, por delante Soldado y por delante de Negredo, Raúl González, Tamudo, Raúl García y Fernando Torres.

Gerard Moreno, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Toni Losas.

Para el Villarreal, el dato tiene una lectura doble. Por un lado, confirma que Gerard es uno de los grandes delanteros españoles de su generación. Por otro, refuerza su condición de futbolista capital en la historia del club. Gery no solo marca goles, sino que ha elevado el listón competitivo del club en LaLiga, en las diferentes competiciones europeas, especialmente en la Champions League (semifinalista), la Europa League (campeón con gol en la final) y Supercopa de Europa (finalista con gol) y en las grandes noches de La Cerámica.