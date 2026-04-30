El Levante, el rival ideal para el Villarreal para sellar la Champions League

El Villarreal CF recibe este sábado al Levante UD en el Estadio de la Cerámica con la intención de lograr como mínimo un empate, ya que con un punto el Submarino será matemáticamente equipo clasificado para la próxima Liga de Campeones. El partido, correspondiente a la 34ª jornada de Primera División y fijado a las 14.00 horas, llega además con el respaldo de unos precedentes que refuerzan el papel groguet como local ante el equipo granota.

Los precedentes en la máxima categoría son claramente favorables al Submarino. Desde la temporada 2004-05 hasta la 2021-22, Villarreal y Levante se han medido trece veces en Primera División en La Cerámica, con un balance de nueve victorias amarillas, dos empates y solo dos triunfos levantinistas. Unos números que refuerzan la fortaleza del Villarreal como local en este duelo de rivalidad regional.

Pepe eleva a Mikautadze celebrando el gol del triunfo ante el Levante del Villarreal en la primera vuelta. / Francisco Calabuig / Levante-EMV

Un dominio amarillo muy marcado

La estadística habla por sí sola. El Villarreal ha ganado casi siete de cada diez partidos ligueros disputados en casa ante el Levante en Primera División. El conjunto valenciano solo ha puntuado en cuatro de sus trece visitas: dos victorias y dos empates. El resto de duelos terminaron con triunfo local, una tendencia que convierte al Estadio de la Cerámica en uno de los desplazamientos más complicados para el equipo granota.

Además, las dos únicas victorias levantinistas quedan ya lejanas en el tiempo. La primera llegó en la temporada 2010-11, cuando el Levante se impuso por 0-1 gracias a un gol de Valdo. La segunda se produjo un curso después, en la campaña 2011-12, con un 0-3 firmado por el equipo de Juan Ignacio Martínez ante el Villarreal de Juan Carlos Garrido. Aquel día, Juanlu marcó un doblete y Koné cerró una de las derrotas más duras del Submarino en este enfrentamiento.

Pau Navarro, en el triunfo del Villarreal en la primera vuelta en el campo del Levante. / Francisco Calabuig / Levante-EMV

El Levante no gana en Vila-real desde 2012

Desde aquella victoria de la temporada 2011-12, el Levante no ha vuelto a ganar al Villarreal en La Cerámica en Primera División. Los únicos empates del historial se produjeron en las campañas 2006-07 y 2018-19, ambos con el mismo resultado: 1-1. Más allá de esos cuatro partidos en los que el conjunto azulgrana consiguió evitar la derrota, el dominio ha sido casi siempre amarillo.

Ese dato añade un componente psicológico a la previa. El Villarreal no solo juega en casa, sino que lo hace en un campo donde ha sabido imponer su superioridad ante el Levante con regularidad. La Cerámica ha sido, en este cruce, un factor diferencial.

Nico Pepe, triunfo del Villarreal en la primera vuelta en el campo del Levante. / Francisco Calabuig / Levante-EMV

El último precedente acabó en goleada

El recuerdo más reciente entre ambos equipos en Vila-real es especialmente contundente. El 1 de enero de 2022, en la jornada 19 de la temporada 2021-22, el Villarreal de Unai Emery goleó por 5-0 al Levante de Alessio Lisci. El equipo granota llegaba colista con once puntos, mientras que el Submarino ocupaba la novena posición con 25, y la diferencia se trasladó de inmediato al terreno de juego.

El encuentro quedó encarrilado en una primera parte de clara superioridad local. Boulaye Dia, Pau Torres y Gerard Moreno marcaron antes del descanso y dejaron el duelo prácticamente sentenciado. En la segunda mitad, Trigueros y de nuevo Gerard Moreno ampliaron la renta hasta completar el resultado más abultado de todos los Villarreal-Levante disputados en Primera División en el Estadio de la Cerámica.

Mikautadze, chocando la mano a Marcelino tras su gol ante el Levante. / LaLiga

Un precedente que refuerza al Villarreal

Aquel 5-0 fue una demostración de poderío ofensivo y también una fotografía del dominio que el Villarreal ha ejercido históricamente en casa ante el Levante. El equipo amarillo fue superior de principio a fin y desbordó a un rival incapaz de encontrar soluciones ante la avalancha local, pese a las intervenciones de Aitor Fernández.

Ahora, con un nuevo derbi en el horizonte, el Submarino se agarra a sus buenos números en el Estadio de la Cerámica para afrontar un partido de máxima exigencia competitiva. La historia reciente le favorece, los precedentes también y el estadio vuelve a presentarse como un argumento de peso. Para el Levante, el reto será romper una dinámica muy adversa; para el Villarreal, confirmar que este duelo, en Vila-real, sigue teniendo claro color amarillo.

Con ese recuerdo y con una estadística muy favorable, el Submarino vuelve a recibir al Levante en un escenario donde quiere seguir imponiendo su ley para sellar el billete para la Champions.