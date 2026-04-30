Las frases de Marcelino en la previa del Villarreal-Levante: "El premio gordo está hecho"

Marcelino García Toral ha comparecido este jueves en sala de prensa. El entrenador del Villarreal CF reconoció que su equipo tiene prácticamente asegurado el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva, aunque mostró su deseo de confirmarlo este sábado en La Cerámica ante el Levante UD (14.00 horas).

"El premio es gordo, pero todos sabemos que, más o menos, está conseguido. El premio gordo de conseguir la Champions por segundo año consecutivo está hecho. Sería muy difícil que no sumáramos ningún punto y que el Betis los sumara todos", explicó el técnico.

Ganar con la afición

Aun así, dejó claro que el equipo quiere certificarlo cuanto antes y, si es posible, ante su afición: "Volvemos a jugar en casa y queremos ganar. La mejor forma de certificar una clasificación histórica por segundo año consecutivo es ante tu gente. Tenemos la opción de hacerlo, ganando o empatando".

Sobre el rival, Marcelino advirtió de la dificultad del encuentro pese a la situación clasificatoria del Levante, comparándolo con partidos recientes ante el Celta de Vigo y la Real Sociedad: "Si somos capaces de pensar que nos pueden ofrecer una dificultad similar, estaremos más cerca de ganar".

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, en una rueda de prensa. / Ismael Mateu

El técnico también restó importancia al contexto de enfrentarse a equipos que luchan por la permanencia y pidió centrarse en el propio equipo: "No tenemos que mirar esa situación. Tenemos que mirar a nosotros mismos e intentar ganar. Nosotros también estamos inmersos en una bonita lucha para certificar el tercer puesto".

Elogios al rival

En cuanto al Levante, destacó su buen momento y la evolución desde la llegada de Luís Castro: llega tras encadenar "buenos resultados" y cuenta con "una idea de juego estable y que genera problemas en los rivales".

Altas y bajas

Respecto a su plantilla, señaló que solo siguen lesionados Juan Foyth y Logan Costa, este último aún recuperándose. Además, está pendiente de la evolución de Mouriño y Buchanan.

Por último, subrayó la importancia de todos los jugadores en el equipo: "Pondremos a aquellos que pensemos que van a ganar. Afortunadamente tengo una muy buena plantilla. Todos son importantes. Unos juegan más minutos que otros, pero todos son importantes".