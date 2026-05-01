Los desafíos que le quedan a Marcelino con el Villarreal, más allá de amarrar la Champions

El Villarreal CF, salvo que suceda algo anómalo, logrará este sábado, 2 de mayo del 2026 a las 14.00 horas, el objetivo mínimo marcado: clasificarse para la Champions. Lo conseguirá por segundo año consecutivo, por vez primera en la historia, cuando todavía resten cuatro jornadas para la conclusión (salvo que le gane el Levante UD y entonces, haya que esperar a que el Real Betis pinche el domingo en La Cartuja ante el Real Oviedo).

Con todo, pese a la prontitud con que selle de nuevo su pasaporte para la máxima competición continental, el Submarino en lo colectivo y el propio Marcelino García en lo personal buscarán redondear el ejercicio con una serie de registros históricos.

Récord de puntos

Lo más importante es el récord de puntos. En caso de ganar cuatro de los cinco encuentros ligueros restantes y empatar otros, o directamente firmar un pleno al 15, superará la puntuación de la temporada 2007/2008, la del subcampeonato, cuando el Submarino, con Manuel Pellegrini a los mandos, se fue hasta los 77. Ahora con 65, si sacara al menos 13...

Hay que recordar que al Villarreal, inmerso en la pelea por la tercera plaza (cinco puntos de renta sobre el Atlético de Madrid), le queda, después de recibir al Levante, RCD Mallorca en Son Moix, Sevilla en La Cerámica, Rayo Vallecano en Vallecas y los rojiblancos en casa.

El pleno al 15 de hace un año

Hay que recordar que en la campaña anterior, el Villarreal, también con Marcelino, ya fue capaz de ganar en sus cinco últimos compromisos de LaLiga EA Sports, con Osasuna (4-2), Girona (0-1), Leganés (3-0), Barcelona (2-3) Sevilla (4-2) como víctimas.

Los 65 puntos actuales suponen el registro más alto del Submarino en Primera División, así como las 20 victorias actuales son su techo, de nuevo como ese ejercicio 2007/2008 como espejo: entonces fueron 24.

Lo mismo se puede aplicar al criterio de goles a favor (59), aunque aquí el Submarino se superaría a sí mismo, pues viene de establecerlo al término de la pasada campaña (71).

Gabriel Utiel

En lo personal

Además, Marce puede firmar la mejor temporada de su carrera. Para conseguirlo, al Villarreal le basta con nueve puntos más, con los 63 puntos del Valencia en la 2017/2018 como referencia para el asturiano (22 triunfos, siete empates y nueve derrotas, con 65 goles a favor y 38 en contra).

Hay que recordar que Marcelino se estrenó en la máxima categoría del fútbol español en 2006 en el banquillo del Recreativo de Huelva y que desde entonces, además de a Villarreal y Valencia, ha dirigido al Racing de Santander, Zaragoza, Sevilla y Athletic Club.

El rey de la Comunitat Valenciana

Como objetivo complementario, el Villarreal también persigue el pleno de victorias frente a sus vecinos autonómicos, tras haber vencido ya en el doble cara a cara al Valencia y al Elche, teniendo en cuenta el 0-1 del Ciutat de València.