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En directo | Villarreal-Levante: El Submarino, a sellar matemáticamente el billete a la Champions

El conjunto de Marcelino logrará repetir participación en la máxima competición europea por primera vez si puntúa contra el conjunto granota

Sigue en directo el Villarreal-Levante.

Sigue en directo el Villarreal-Levante. / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

El día ha llegado. El día de lograr el billete para la sexta Champions. El Villarreal CF recibe al Levante con el objetivo de sumar el punto que le falta para lograr el objetivo de forma matemática. En una extraordinaria Liga, los de Marcelino buscarán regalarle a su afición otra victoria ante un Levante que se juega la vida, ya que se encuentra a tres puntos.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

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