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En directo | Villarreal-Levante: El Submarino, a sellar matemáticamente el billete a la Champions
El conjunto de Marcelino logrará repetir participación en la máxima competición europea por primera vez si puntúa contra el conjunto granota
El día ha llegado. El día de lograr el billete para la sexta Champions. El Villarreal CF recibe al Levante con el objetivo de sumar el punto que le falta para lograr el objetivo de forma matemática. En una extraordinaria Liga, los de Marcelino buscarán regalarle a su afición otra victoria ante un Levante que se juega la vida, ya que se encuentra a tres puntos.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
¿QUÉ PASÓ EN EL CIUTAT? | El Villarreal ganó con un solitario gol de Mikautadze.
ETTA EYONG PODRÁ JUGAR EN LA CERÁMICA | El camerunés, en la lista del Levante.
¿CÓMO VE MARCELINO LA PREVIA DEL PARTIDO? | Aquí puedes leer las declaraciones del asturiano.
BUENAS NOCHES Y BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO | Bienvenidos al minuto a minuto del Villarreal-Levante, donde el Submarino buscará obtener la plaza a Champions de forma matemática. Sigue en Mediterráneo el minuto a minuto.
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