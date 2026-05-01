En directo | Villarreal-Levante: El Submarino, a sellar matemáticamente el billete a la Champions

El día ha llegado. El día de lograr el billete para la sexta Champions. El Villarreal CF recibe al Levante con el objetivo de sumar el punto que le falta para lograr el objetivo de forma matemática. En una extraordinaria Liga, los de Marcelino buscarán regalarle a su afición otra victoria ante un Levante que se juega la vida, ya que se encuentra a tres puntos.

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¿QUÉ PASÓ EN EL CIUTAT? | El Villarreal ganó con un solitario gol de Mikautadze.

ETTA EYONG PODRÁ JUGAR EN LA CERÁMICA | El camerunés, en la lista del Levante.

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