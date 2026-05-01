El regreso de Etta Eyong, convocado para jugar contra el Villarreal y sin marcar desde octubre: ¿Pagará el Levante?

Una de las grandes incógnitas de la semana pasaba por saber si Etta Eyong entraría finalmente en la convocatoria del Levante para visitar La Cerámica. El club granota ha resuelto la duda incluyéndolo en la lista, aunque su presencia sobre el césped tendría un coste añadido: si juega, el Levante deberá abonar 300.000 euros al Villarreal, tal y como recoge el acuerdo de traspaso firmado el pasado verano.

El regreso del delantero camerunés al estadio amarillo llega, además, en un momento muy distinto al que vivía hace unos meses. Etta Eyong empezó la temporada como un tiro. Lo hizo todavía con la camiseta del Villarreal, marcando el primer gol del Submarino en esta Liga ante el Oviedo y firmando un inicio fulgurante, con un gol y dos asistencias en las tres primeras jornadas.

Sin embargo, el club amarillo terminó apostando por Tani Oluwaseyi como cuarto delantero y el camerunés, consciente de que no iba a disponer de demasiados minutos a las órdenes de Marcelino, acabó saliendo rumbo al Ciutat de València.

Eyong ante el Levante. / Enric Fontcuberta

Su explosión en el Levante

Su aterrizaje en el Levante fue explosivo. El conjunto granota llevaba todo el verano tras sus pasos, ganó la puja y se llevó a un delantero que venía de firmar 19 goles en 30 partidos con el Villarreal B, rendimiento que le había abierto la puerta del primer equipo. En sus primeros encuentros como levantinista, Etta confirmó todas las expectativas: cuatro goles en sus cinco primeros partidos y la sensación de que el Levante había encontrado un atacante diferencial para pelear la permanencia.

Pero aquella racha se apagó demasiado pronto. Su último gol en LaLiga EA Sports llegó el 26 de octubre de 2025, en el empate del Levante en Son Moix ante el Mallorca. Desde entonces, más de seis meses sin marcar en la competición doméstica y una pérdida progresiva de protagonismo. Actualmente, el camerunés suma cinco goles y dos asistencias con el Levante en Primera, pero ha pasado de ser una de las grandes revelaciones del arranque de curso a ocupar un papel secundario, a la sombra del emergente Carlos Espí y de Iván Romero.

De hecho, Etta no es titular desde el pasado 8 de febrero, cuando formó parte del once inicial en la derrota por 4-2 ante el Athletic Club en San Mamés. Su situación actual contrasta de forma radical con aquella irrupción que le convirtió en uno de los nombres propios del inicio de la Liga. Ya participó en el duelo de la primera vuelta ante el Villarreal, en el Ciutat de València, donde disputó 26 minutos en la segunda parte de un partido que acabó con triunfo amarillo por 0-1. Ahora vuelve a la que fue su casa entre 2024 y 2025, aunque lo hace en plena búsqueda de minutos, confianza y gol.

Sin Dela

Quien no estará en La Cerámica será otro examarillo, Dela, que arrastra molestias en el aductor tras el encuentro ante el Espanyol. La nota positiva para el Levante es el regreso de Iván Romero, una pieza importante en el frente de ataque y uno de los futbolistas llamados a darle más mordiente al equipo granota en un partido de máxima exigencia.