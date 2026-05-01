El Villarreal Femenino, entre el adiós de Lucía Gómez y el 'play-off' de ascenso

El fútbol pierde a una de esas jugadoras que trascienden el césped. Lucía Gómez García (Castelló, 11 de octubre de 1996) ha anunciado que cuelga las botas, poniendo fin a una trayectoria marcada por la resiliencia, la pasión y el compromiso, sobre todo en el Villarreal Femenino.

La futbolista castellonense ha desarrollado su carrera entre el Villarreal CF —en dos etapas (2006-2014 y 2022-2026)— y el Levante UD (2014-2022), donde dio un salto importante a nivel competitivo. En su balance, lo tiene claro: “Me voy a llevar todas las cosas buenas que me ha dado el fútbol, desde Europeos y Mundiales hasta jugar en Primera con el Villarreal”.

Del Villarreal al Levante y vuelta a casa

Formada en la cantera amarilla, Lucía Gómez creció con el balón desde niña. “Mi madre decía que tenía una pelota en los pies desde que nací”, recuerda. Su abuelo fue clave para iniciar un camino que siempre estuvo ligado al Villarreal CF, donde dio sus primeros pasos jugando incluso con chicos.

Tras consolidarse, firmó por el Levante UD, donde permaneció ocho temporadas. Sin embargo, el destino le llevó de vuelta a casa en 2022, con el objetivo de cumplir un sueño: jugar en Primera División con el Villarreal.

Las lesiones, el gran desafío

La carrera de Lucía Gómez también ha estado marcada por las lesiones, que pusieron a prueba su fortaleza mental. Pese a ello, nunca se rindió: “El Villarreal me dio la ilusión de continuar pese a todo”.

El momento más simbólico llegó el 30 de septiembre de 2023, cuando regresó a los terrenos de juego tras más de dos años fuera. “Rompí con todo lo que me decían, que no iba a volver”, explica sobre un día que define como uno de los más importantes de su vida.

El Villarreal, mucho más que un club

Para la ya exjugadora, el Villarreal CF representa mucho más que fútbol: “Es una filosofía de vida: te enseñan valores y a luchar por lo que quieres”. Un sentimiento que ha marcado toda su carrera y su identidad personal.

Lucía Gómez, 'manteada' por sus compañeras en el Villarreal Femenino. / VILLARREAL CF

Nuevo reto: del césped a la psicología deportiva

Aunque se retira del fútbol profesional, Lucía Gómez seguirá vinculada al deporte. Formada como psicóloga deportiva, su objetivo es continuar ligada al Villarreal y al mundo que le ha acompañado toda su vida.

“Espero estar siempre vinculada de alguna manera: este mundo es lo que me mueve y me apasiona”, asegura.

Una despedida con legado

La retirada de Lucía Gómez deja una huella que va más allá de los números. Su historia es la de una futbolista que supo levantarse, volver y competir al máximo nivel, convirtiéndose en un referente del fútbol femenino en Castellón.

Pasa el testigo a sus compañeras

Por otro lado, ya se conocen las fechas para los partidos del play-off de ascenso a Primera División, en el que estará el Villarreal Femenino de Jordi Ferriols. Una vez finalice la fase regular en Primera Federación, arrancará la lucha por ascender a lo más alto del fútbol femenino español. Cuatro equipos que pelearán por una única plaza, acompañando así al Alavés Deportivo.

Este sábado (16.00 horas) se disputa la última jornada en horario unificado. Sobre las 18.00 horas, el Villarreal ya conocerá a su rival, que saldrá de entre el Osasuna, Alba FF (ambos con 32 puntos) o el SE AEM que lo tiene más complicado (30 puntos).

Lo que tiene claro el conjunto de la Plana es que disputará las semifinales:

La ida el 10 de mayo fuera de casa y el 17 en el Mini Estadi

En caso de ganar, la final por el ascenso se disputaría el 24 (ida) y el 31 (vuelta)

El Villarreal Femenino disputará este sábado, 2 de mayo del 2026, un partido intrascendente frente al Real Madrid B en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a partir de las 16.00 horas.